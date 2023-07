Transfervrije Dean James duikt op bij Go Ahead Eagles

Dean James heeft een nieuwe club gevonden. De 23-jarige linksback gaat naar Go Ahead Eagles en tekent tot 2026. Hij was de afgelopen jaren actief voor FC Volendam, maar daar vertrok hij transfervrij.

James was de afgelopen weken op proef bij Go Ahead. "k ben gretig om mezelf te bewijzen. Uiteraard besef ik dat ik met Bas Kuipers een goede concurrent voor me heb, maar ik wil mezelf zoveel mogelijk laten zien en op termijn als vaste basisspeler belangrijk zijn voor de club", laat James weten.

