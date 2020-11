Treffer basisdebutant Dean James niet voldoende voor zege FC Volendam

VOLENDAM - Na vijf overwinningen heeft FC Volendam punten verspeeld tegen TOP Oss. De ploeg van Wim Jonk kwam in de eerste helft op 1-0 via Dean James, waarna er geen vuiltje aan de lucht leek. Na rust zorgde oud-spits Dennis van der Heijden voor de gelijkmaker en de eindstand: 1-1.

James zette vervolgens de thuisploeg na 22 minuten op voorsprong. De linksback krulde een vrije trap in het doel van TOP Oss: 1-0. Na de openingstreffer kreeg TOP Oss kansjes via Giovanni Büttner (counter) en Dean Guezen (afstandsschot), maar Nordin Bakker was alert. Mo Betti had in de tussentijd een mogelijkheid gecreërd. Zijn schot miste kracht.

Na de rust werden de Brabanders gevaarlijk via Büttner. Micky van de Ven kon op tijd ingrijpen, voordat de spits kon uithalen. Vervolgens brak een periode aan waarin de kansen elkaar in rap tempo opvolgde. Guezen kreeg een mogelijkheid, in de tegenstoot schoot Betti in het zijnet. Franco Antonucci kreeg uiteindelijk dé kans om de voorsprong te verdubbelen. De Vlaming kon vrijuit uithalen, Geens kon de bal tegenhouden.

Samuele Mulattieri kreeg in de 73e minuut de bal op een presenteerblaadje. De Italiaanse spits liet na de bal achter Geens te tikken. De Volendammers kregen vervolgens het deksel op de neus nadat Dennis van der Heijden de gelijkmaker binnenkopte. Mulattieri had de bal wederom voor het intikken, maar Geens redde katachtig op zijn inzet. Volendam was hierna niet meer bij machte om de zege binnen te slepen.