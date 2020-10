Goal van debutant Dean James maakt het feestje van FC Volendam compleet

VOLENDAM - Er deelde vrijdagavond ook een debutant in de feestvreugde bij FC Volendam. Dean James maakte zijn eerste minuten in het profvoetbal en luisterde dat ook nog op met een doelpunt. Vlak voor tijd scoorde hij de 7-1.

"Ik ben blij dat ik heb mogen scoren", vertelt James ietwat nerveus voor de camera van NH Sport. De 20-jarige linksback was dit seizoen zes weken uit de roulatie als gevolg van een gescheurde hamstring. Tegen FC Dordrecht zat hij voor het eerst weer bij de selectie. In de 75e minuut in de ploeg voor Nick Doodeman. In de 88e minuut passeerde hij doelman Antony Swolfs van FC Dordrecht.

"Ik kreeg de bal van Leon (Maloney, red.) en ik stond helemaal vrij. Ik dacht ik doe een volley en gelukkig ging-ie erin."