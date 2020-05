Talent Dean James tekent twee jaar bij FC Volendam

VOLENDAM - Dean James heeft zijn eerste contract getekend bij FC Volendam. De vleugelverdediger ligt tot medio 2022 vast in Volendam. Er is een optie voor nog een jaar opgenomen in zijn contract.

De verdediger ziet zijn contract als een mooie beloning voor zijn ontwikkeling bij Volendam. "De komende jaren zie ik nu als een uitdaging om zo spoedig mogelijk in het eerste terecht te komen", laat hij weten in een reactie op de site van de Volendammers .

De 20-jarige James speelt vanaf 2014 in de jeugdopleiding van de Volendammers. Hij was dit seizoen vaste waarde voor Jong FC Volendam in de tweede divisie. Zijn eerste optreden voor het beloftenteam maakte de Leidenaar al in het seizoen 2017/18.

James kwam dit seizoen tot twintig wedstrijden in de tweede divisie. Hij gaf hierin drie assists.