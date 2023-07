Ruben krijgt een gitaar van Coldplay, maar geeft hem meteen weer weg

Muzikant Ruben Hoeke uit Krommenie moest even in zijn arm knijpen toen hij gisteren een belletje kreeg van het management van Coldplay. Ruben zamelt al een tijd gitaren in om ze weg te geven aan kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De wereldberoemde Britse band wil hem nu helpen: de band doneert binnenkort een instrument aan zijn stichting.

Ruben Hoeke krijgt instrument van Coldplay, maar geeft 'm direct weer weg - Foto: Bas van Geldere, TT News Agency / Adam Ihse

"Het ging eerst via Live Nation, de Mojo van Amerika", vertelt Ruben aan de telefoon. "Ze zeiden dat Coldplay geïnteresseerd was om een donatie aan mijn stichting te doen en of ik mijn adres door kon geven. Ik denk dat er één dezer dagen een grote doos geleverd wordt." De Britse band is op dit moment in Nederland en treedt vier avonden op in de Johan Cruijff Arena. Morgenavond is het laatste concert. Ruben – zelf ook beroepsmuzikant - heeft gevraagd of hij de band persoonlijk kan bedanken. "Ze zitten dichtbij, waarschijnlijk in een hotel. Van Krommenie naar Amsterdam is een kwartiertje rijden. Het lijkt me leuk ze te ontmoeten. Dat zou voor onze kleine organisatie en voor de kinderen een enorme boost zijn." Tekst loopt door onder de foto.

Coldplay, afgelopen zaterdag in de Johan Cruijff Arena - Foto: NH Nieuws

Weggeefactie Ruben, zelf beroepsmuzikant, startte zijn actie nadat hij eens een gitaar weggaf aan een weeshuis. Hij kreeg er zulke leuke reacties op dat hij gitaren in begon te zamelen via Facebook. Vervolgens knapt hij ze samen met vrienden op en deelt hij ze uit. Dat doet hij aan kinderen uit gezinnen die het financieel lastig hebben, maar ook aan kinderen van bijvoorbeeld vluchtelingen. Kinderen krijgen niet alleen de gitaar, er wordt een complete set aangeleverd met lesboeken en al. De respons was enorm, grinnikt hij: "De actie liep een beetje uit de hand." Na de zomervakantie volgt weer een uitdeelronde en dan komt het aantal gedoneerde gitaren boven de vijfhonderd uit. "Dat betekent dus vijfhonderd blije kinderen die het anders niet hadden kunnen betalen, of door omstandigheden nooit in staat zijn geweest zoiets te kunnen kopen. Nou, da’s toch hartstikke mooi?" NH maakte in 2021 een reportage over de actie van Ruben. Tekst loopt door onder de video.

Ruben Hoeke zamelt gitaren in voor kinderen die die niet kunnen betalen - NH Nieuws

Bij het uitdelen van de gitaren maakt Ruben mooie dingen mee. "Eén van de eerste sets die ik weggaf was aan een jongen van dertien. Hij kwam de repetitieruimte binnen en ging eerst alle stoelen tellen. Hij keek me ook niet aan. Vervolgens ging hij bij het raam staan om de auto's buiten op het parkeerterrein te tellen." "Ik zei: 'Kom eens zitten'. Hij keek me niet aan, dus ik ben maar wat gaan spelen. Toen schoof ik de gitaar in zijn handen en zei ik, probeer eens even wat. Hij is gaan spelen, keek me aan begon opeens te lachen. Die ouders zaten er verbaasd bij en zeiden: 'Hij heeft in 13 jaar nog nooit met een vreemde gepraat.' Hij ontdooide helemaal en nu is het gewoon een ander kind geworden. Dat kan." Nuchter De muzikant is Coldplay dankbaar voor de donatie, maar blijft er wel nuchter onder. "Ik vind het hartstikke leuk dat ze het doen, maar er zijn dus ook vijfhonderd andere donateurs geweest. Van Mien in een bloemetjesjurk tot Piet die bij de Hoogovens werkt, die hebben allemaal meegeholpen. Het zou ook bijzonder moeten zijn als Piet uit het dorp een gitaar ter beschikking stelt."