Ruben zamelt gitaren in voor kinderen: "Deze is nog als nieuw"

KROMMENIE - De gitaren stapelen zich op in de woning van gitarist Ruben Hoeke. "Het loopt een beetje uit de hand", zegt hij met een grote glimlach. Hij zamelt gitaren in voor kinderen die het niet breed hebben.

Ruben heeft in zijn werkhoek 15 gitaren staan voor eigen gebruik. Af en toe komt er een nieuwe bij en gaat een oude weg. ''Als ik er niet op speel, geef ik 'm weg. Zo doe ik het al jaren", vertelt Ruben. "En zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen om gitaren in te zamelen om weg te geven aan kinderen."

Zelf kreeg hij op zijn twaalfde zijn eerste gitaar en daar beleefde hij zoveel plezier aan dat hij die ervaring wil doorgeven. En dat lukt. De gitaren stromen niet alleen binnen, ook de kinderen die er een krijgen zijn enthousiast. De beroepsmuzikant vertelt over een jongen met autisme die volledig in zichzelf gekeerd was. "Door het gitaarspelen is hij helemaal opgeleefd en zoekt hij contact met anderen."

Gitaarspelen

Ruben heeft inmiddels bijna een dagtaak aan zijn gitaaractie. "Het is maar goed dat ik nu zoveel tijd heb omdat ik door corona toch niet kan optreden", grapt hij. Hij is met zijn busje al de hele Zaanstreek doorgereden om gitaren, versterkers en ondersteunende attributen op te halen. "Het ziet er allemaal prachtig uit: nauwelijks gebruikt, zo goed als nieuw," vertelt hij lachend als hij weer een gitaar uit zijn hoes haalt.

Gelukkig heeft een vriend van Ruben uit West-Friesland een flink aantal gitaren uit die regio opgehaald. "Ik kan moeilijk overal zelf naar toe", zegt hij, want inmiddels komen er aanmeldingen uit het hele land. "Je moet trouwens al wel een beetje kunnen gitaarspelen, want anders heeft een elektrische gitaar geen zin."