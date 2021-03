Gitaaractie Ruben Hoeke overweldigend succes: "Ik ga er mee door"

Muzikant Ruben Hoeke heeft zelf voor eigen gebruik een stuk of tien gitaren. Af en toe komt er een nieuwe bij en gaat een oude weg. ''Als ik er niet op speel, geef ik 'm weg. Zo doe ik het al jaren", vertelt hij. "En zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen om gitaren in te zamelen om weg te geven aan kinderen."

Honderd sets

De gitarist had al bijna een dagtaak aan zijn gitaaractie: "Het is maar goed dat ik nu zoveel tijd heb, omdat ik door corona toch niet kan optreden", zegt hij. Met zijn busje is hij al de hele Zaanstreek doorgereden om gitaren, versterkers en ondersteunende attributen op te halen.

Nadat EenVandaag deze week aandacht heeft besteed aan zijn actie stroomt zijn mailbox over. "Mijn mailbox stroomt nu volledig over met prachtige reacties en donaties. Dat is echt helemaal te gek mensen. Zo gaan we de 100 weggeef-sets wellicht redden."

Hoeke denkt nog niet aan stoppen: "Ik ga er volledig nog even mee door."