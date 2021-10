Ruben Hoeke geeft gratis gitaarlessen: 'hoop dat ze ontdekken hoe leuk het is'

Afgelopen jaar zat de beroepsmuzikant door corona plotseling zonder werk thuis en kwam zo op het idee om zijn gitaren weg te geven aan kinderen die het thuis niet al te breed hebben. Via Facebook bood hij zijn gitaren aan. Daarmee raakte hij de juiste snaar, want binnen de kortste keren was hij zijn gitaren kwijt.

Een oproep aan anderen om gitaren weg te geven voor dit goede doel heeft er toe geleid dat de teller nu op 260 staat. "En niet alleen gitaren, complete sets. Met alles erop en eraan", zegt Ruben die er de afgelopen anderhalf jaar een dagtaak aan had.

Gratis les

Ruben vindt het logisch dat hij na het weggeven van de gitaren de volgende stap zet. "Nu veel kinderen voorzien zijn van spullen moet je hen wel de kans geven om het ook te leren." Want geld voor dure muzieklessen is er natuurlijk niet, dus biedt hij de lessen gratis aan.

"Ik heb niet al te hoge verwachtingen, want ze hebben weinig of geen ervaring met instrumenten. Het is een aanzet, een kans om het te leren. En ik hoop dat ze vooral ontdekken hoe leuk is het om zelf muziek te maken."