John van den Brom even terug op Hollandse bodem: "AZ is altijd leuk om naar te kijken"

Inmiddels werkt John van den Brom al meer dan een jaar bij Lech Poznan. De Poolse club belegt een trainingskamp in Nederland en afgelopen zaterdag had de trainer een weerzien met zijn oude club AZ. "Altijd leuk om weer in Nederland te zijn", zegt Van den Brom ondanks de 4-0 nederlaag in de oefenwedstrijd in Dirkshorn.

Voormalig AZ-trainer John van den Brom werkt nu in Polen - NH Sport / Stephan Brandhorst

Bij Lech Poznan zit Van den Brom prima op zijn plek. Afgelopen seizoen eindigde hij met de club als derde in de competitie en schopten ze het tot de halve finale van de Conference League. "Het had mooi geweest om AZ in de finale tegen te komen", zegt Van den Brom, die destijds door Fiorentina werd uitgeschakeld. "Ik denk dat het voor ons een mooie, succesvolle campagne is geweest." In Polen geldt Lech Poznan als één van de grootste clubs van het land. Samen met Legia Warschau streed de club om de landstitel. "We hebben afgelopen seizoen een mooi seizoen gedraaid", gaat Van den Brom verder. "Het is natuurlijk wel allemaal anders. Het land, de cultuur en de taal zijn anders. De beleefdheidsvormen en de coachmomenten leer je wel na een jaar, maar verwacht geen interview in het Pools." Tekst gaat door onder de video.

Van den Brom: "AZ is altijd leuk om naar te kijken" - NH Sport / Stephan Brandhorst