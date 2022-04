Avontuur in de zandbak: Van den Brom trekt Denny Landzaat weg bij noodlijdend Willem II

Landzaat begon dit seizoen bij Willem II als assistent-trainer, maar nam het stokje over van Fred Grim, die werd ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. De Brabanders bivakkeren momenteel op de vijftiende plaats in de eredivisie. Tegen Fortuna Sittard stond hij als leidsman voor de groep, waarna Kevin Hofland aantrad als nieuwe coach van Willem II.

Landzaat en Van den Brom kennen elkaar uit hun AZ-periode. Van den Brom was van 2014 tot en met 2019 hoofdtrainer in Alkmaar. Op dat moment was Landzaat betrokken in de jeugdopleiding bij de Onder 17 en Jong AZ. Ook was hij individuele trainer bij het eerste elftal. In 2019 werkte Landzaat drie maanden in Saudi-Arabië. Toen was hij een jaar assistent onder Henk ten Cate bij Al-Ittihad.

