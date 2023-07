Transfervrije Telstar-verdediger Özgür Aktas tekent bij MVV Maastricht

Özgür Aktas heeft in MVV Maastricht een nieuwe club gevonden. De centrale verdediger was transfervrij na zijn vertrek bij Telstar.

“MVV is een mooie club", zegt Aktas op de website van de Limburgers. "Ondanks dat ik meerdere aanbiedingen had, heb ik op mijn gevoel gekozen. MVV heeft een mooie achterban en samen willen we komend seizoen weer naar minimaal de play offs.”

Bij Telstar groeide Aktas uit tot een rots in de branding. De 26-jarige centrale verdediger streek in 2021 neer in Velsen-Zuid. Bij De Witte Leeuwen ontpopte hij zich tot een echte mandekker. Het afgelopen seizoen waren er slechts vier spelers in de eerste divisie die meer persoonlijke duels dan Aktas (209) wonnen.

Naast Aktas verdwenen deze zomer ook Anass Najah, Anwar Bensabouh en Delvechio Blackson bij Telstar. "Dat is de consequentie na zo'n seizoen als vorig jaar. Er komt dan belangstelling voor spelers", zei trainer Mike Snoei na de eerste training van Telstar. "Dat vind ik ook prima, want ambitie is gezond. Alleen wij gaan wel gewoon verder."