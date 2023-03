Aktas geeft topscorer Vente amper een krimp en bezorgt Min belangrijke boodschap

Özgür Aktas had Dylan Vente is zijn zak - NH Sport/Frank van der Meijden

Samen met Mitch Apau en Thomas Oude Kotte in het hart van de defensie, gaf Aktas topscorer Vente (17 doelpunten) vrijwel geen krimp. Helaas moest Aktas lijdzaam toezien hoe de veel scorende spits van Roda JC in de 86e minuut alsnog een voorzet van Lennerd Daneels binnen tikte. "Je wilt elke wedstrijd dat de spits niet scoort. Dus eigenlijk was het net zoals elke andere wedstrijd. Elke wedstrijd begin ik met dezelfde instelling", aldus Aktas na afloop van het duel.

Omdat Glynor Plet op de bank zat, droeg Aktas tegen Roda JC de aanvoerdersband. De 26-jarige verdediger moest als aanvoerder bij de strafschop een belangrijke boodschap overbrengen aan David Min en Christos Giousis. Zelf wilde Aktas niet te veel verklappen over het voorval, maar trainer Mike Snoei liet wel doorschemeren wat de boodschap was.

Snoei zag tegen Roda JC een veel beter Telstar dan een week eerder tegen FC Eindhoven (red. 0-1 nederlaag). "Vandaag hoefden we het spel niet te maken en konden we wat meer reageren. En daar zijn we juist goed in. Wachten tot de tegenstander een fout maakt en dan snel omschakelen. Vandaag ging dat heel goed", aldus Snoei.