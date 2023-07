Besluit skateparklocatie Julianapark uitgesteld: eerst grondig bodemonderzoek

Er gaat eerst grondig bodemonderzoek gedaan worden naar de beoogde locatie voor het nieuwe skatepark, voor de Hoornse raad een keuze maakt voor de plek. Op het terrein, dat grenst aan een voormalige vuilstort, werd lood gevonden en er bestaan twijfels of de ondergrond stevig genoeg is. Partijen hadden gisteravond bij de raadsvergadering veel twijfels en kritiek op het 'onvolledige' voorstel en stelden de beslissing uit tot na de zomer.

Al twee jaar wordt er uitgekeken naar het nieuwe skatepark, die tijdens de Hoornse initiatievenmarkt in 2021 werd gewonnen door tieners Tycho, Toni en Roos. Van de 23 locaties kwam uiteindelijk het terrein aan de Nieuwe Wal als beste uit de bus . In de zaal zat een grote groep skaters dan ook urenlang geduldig te luisteren. Zij willen maar wat graag dat het nieuwe skatepark in het Julianapark komt. "Deze plek voldoet aan alle wensen", zegt skater Jens Stuifbergen.

Maar ook inwoners, die niet tégen het skatepark zijn maar wel tégen verlies van groen, zaten in de zaal. Martine Klaassen-Bos van het burgerinitiatief voor een Groen Julianapark, sprak de raad toe en was fel op de gemeente. "Ik vertrouwde u mijn stem bij de initiatievenmarkt voor een upgrade van het skatepark, maar met dit voorstel wil ik niet geassocieerd worden. Waarom nu ineens een groot urban sportpark voor driekwart miljoen? Daar heb ik toch niet op gestemd?"

Besluit uitstellen

De politieke partijen waren al sterk verdeeld over het voorstel voor de locatie in het Julianapark. En die twijfels werden er gisteravond niet minder om. ChristenUnie stelde begin van de avond al voor om het punt van de agenda te halen om ook andere locaties nog te onderzoeken, maar dat vond geen gehoor bij partijen en zou teveel vertraging opleveren voor het plan waar al een paar jaar over gepraat wordt.

Fractie Tonnaer zei het te betreuren dat er twee initiatieven - het skatepark en burgerinitiatief - tegenover elkaar worden gezet. Ook Sociaal Hoorn vroeg zich af waarom de inwoners, niet onderdeel zijn geworden van de werkgroep met de skaters om samen de plannen voor het skatepark te maken.

Dat er geen andere locaties behalve het Julianapark grondig onderzocht zijn, is een vraag die veel partijen nog steeds bezighield. Zoals de locatie bij Manifesto of de strook naast Samcity. "Daar is ruimschoots plek ook naast het transformatorhuis van Liander als dat er komt", aldus Debbie Katers van Liberaal Hoorn.

Wethouder roept op: 'Maak een keuze'

Met het in twijfel trekken van de locatie Julianapark als favoriet en de geluiden voor onderzoek naar andere plekken, reageerde wethouder Dick Bennis met een duidelijke oproep aan de raad. "Maak een keuze en ga niet nog een onzeker lang traject in. Als we nog langer wachten en niet in 2024 aan de slag kunnen, hebben een aantal skatelocaties die echt op punt staan afgekeurd te worden. Dan hebben we helemaal geen skatelocatie meer. Dat kost nog veel meer geld."

Ondanks dat er in het vooronderzoek lood in de bodem is gevonden bij de locatie in het Julianapark, staan alle seinen voor die plek volgens de wethouder op groen. Daarbij benadrukte hij nogmaals dat de plek de voorkeur heeft van de skaters binnen Hoorn. "Mocht het toch blijken dat het hem niet gaat worden. Dan gaan we naar de tweede optie kijken: dat is naast Samcity."

Eerst grondig bodemonderzoek

Na een paar uur debat werd de vergadering tot drie keer toe stilgelegd voor overleg. Een beslissing nemen over het 'halve voorstel dat er ligt', dat zag Sociaal Hoorn niet zitten. In eerste instantie wilden ze vóór het locatievoorstel stemmen om de jongeren niet nog langer te laten wachten. "Wij vinden niet dat we de jongeren, die een paar jaar geleden deze prijs wonnen, in de kou kunnen laten staan."

Maar na het uitvoerige debat en uitleg van de wethouder, trok de partij een conclusie: of ze nou wel of niet instemden met het voorstel, grondig bodemonderzoek naar de mogelijk vervuilde grond in het Julianapark, zou hoe dan ook uitgevoerd moeten gaan worden. Of er nou gestemd werd over het voorstel, of niet tot september.