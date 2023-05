Handtekeningen voor Julianapark: inwoners willen duidelijkheid over groene toekomst

Het burgerinitiatiefvoorstel zal worden besproken in de gemeenteraad. Naar verwachting komt het medio juni op de agenda. Klaassen Bos: "Dan zullen we nog inspreken en de rest van de handtekeningen aanbieden."

"Elke keer gebeurt er weer iets in het Julianapark, wat ten koste gaan van het groen. Iedere keer wordt er wat afgesnoept", zei bewoner Paul Luiken eerder tegen NH . Afgelopen weekend zijn ze in het park geweest om handtekeningen op te halen en met gebruikers van het park te spreken.

Burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn nam in de raadszaal vanmiddag het burgerinitiatief en de handtekeningen in ontvangst van initiatiefnemer Martine Klaassen Bos. Samen met het Bewonersoverleg Venenlaankwartier (BOV), de lokale beweging van Grootouders voor het Klimaat en leden van de Facebookgroep 'Takken af van het Julianapark' willen zij dat de gemeente Hoorn een plan uitwerkt waarin goed wordt beschreven hoe de balans tussen natuur en recreatie moet zijn.

