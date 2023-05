Horinezen starten petititie: "Julianapark moet groen blijven"

Het Julianapark wordt te vaak gebruikt voor evenementen en activiteiten die ergens anders overlast geven en dat gaat ten koste van het groen, vinden bezorgde bewoners in Hoorn. Zij starten daarom een petitie. "Wat groen is, moet groen blijven."

Een groeiende groep Hoornse bewoners maakt zich zorgen over de manier waarop er met het Julianapark wordt omgesprongen en de plannen die er nu liggen, waaronder een bijna twee keer zo groot skatepark als het huidige. "Elke keer gebeurt er weer iets in het Julianapark, wat ten koste gaan van het groen. Iedere keer wordt er wat afgesnoept", zegt bewoner Paul Luiken.

Naast de komst van het nieuwe skatepark, waarvoor locaties in het park worden onderzocht, noemt hij ook de eerdere fusie van de voetbalclubs waar ook groen voor zou worden ingeleverd. "Er is ook nog eens gesproken over een aanlegsteiger voor de riviercruiseschepen in het park. Daarnaast ligt er een heel groot parkeerterrein in het park, we willen niet nog meer asfalt en dus komen we in verweer."

200 handtekeningen

In een paar dagen tijd zijn er al zo'n 200 handtekeningen met de petitie opgehaald. De initiatiefnemers, het Bewonersoverleg Venenlaankwartier (BOV), de lokale beweging van Grootouders voor het Klimaat en leden van de Facebookgroep 'Takken af van het Julianapark' willen dat de gemeente Hoorn een plan uitwerkt met een zorgvuldige balans tussen natuur en recreatie.

"Er moet eerst goed bepaald worden wat we willen met het Julianapark en wat passend is. Is dat wandelen? Hardlopen of zo nu en dan een evenement?", schetst indiener van de petitie, Martine Klaassen Bos, die al van kinds af aan in het Julianapark te vinden is.

Wat kan er wel, en wat niet?

Ze wijst naar de eerder gemaakte afspraken uit de Groenvisie, het beleid over het groen in Hoorn voor de komende jaren. En dat roept vragen op. "Er is niet uitgewerkt tot hoever deze invulling van recreatie mag of zal gaan. Dit, en het steeds intensiever wordende gebruik, zorgt voor vragen en acties bij de bewoners. Welke activiteiten zijn wel of niet toegestaan? En vooral waarom?"

Aankomende week dienen zij een burgerinitiatief in, met het verzoek duidelijkheid te krijgen over de toekomst van het Julianapark. En vragen zij tot die tijd geen onomkeerbare of voor het groen schadelijke veranderingen te doen.