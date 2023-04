Waar blijft Hoorns skatepark? Ondanks stilvallen bij gemeente zijn skaters nog gemotiveerd

Het plan won in 2021 unaniem de Hoornse initiatievenmarkt: een nieuw, groter skatepark in de stad bedacht door drie Hoornse jongeren Toni, Tycho en Roos. Maar wanneer ze er kunnen skaten, is nog de vraag. Anderhalf jaar later wordt er nog altijd gezocht naar een geschikte locatie.

Na een oproep van de gemeente Hoorn deelden dertig inwoners via het platform Voor een Mooie Stad hun ideeën voor een nóg mooier Hoorn. Acht van die ideeën haalden het tot de Initiatievenmarkt. Unaniem werd er zowel door het publiek als de Hoornse raad gekozen voor het nieuwe skatepark, bedacht door Toni (12), Tycho (12) en Roos (14) . Ze hadden toen al schetsen gemaakt en voor ogen hoe het zou moeten worden. Gisteravond, anderhalf jaar later, kwam de werkgroep bijeen in de raadszaal van het stadhuis in Hoorn. Om te praten en inzichten te innen. De afgelopen weken is er een enquête gehouden over waar het skatepark in het Julianapark moet komen. Bureau De Wijde Blik, die het participatietraject regelt namens de gemeente, kwam gister met de eerste resultaten. Zo'n 700 mensen vulden de vragenlijst is. Tekst gaat verder onder de kaart.

De groep skaters, BMX'ers en steppers bestaat uit zeker zo'n twintig jongeren. Ook Tycho (13) zit in de zaal die in 2021 de initiatievenmarkt won. Maar door een botbreuk in zijn elleboog, staat steppen voor hem op een laag pitje. Toch is hij nog steeds enthousiast en heeft hij samen met anderen wel wensen hoe het eruit kan komen te zien: Tekst gaat door onder de video.

De jongeren zijn dit jaar weer aan de slag gegaan, nadat het proces stil kwam te liggen. Eerst moet nu het locatieonderzoek worden afgerond, zo legt wethouder Dick Bennis uit over het proces: Tekst gaat door onder de video.

