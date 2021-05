Petitie tegen vergroten voetbalvelden ten koste van Julianapark

De gemeente Hoorn heeft afgelopen dinsdag een raadsinformatiebijeenkomst gehouden over de fusie van de Hoornse voetbalclubs Hollandia en Zwaluwen '30. Een onderdeel van deze fusie is het omruilen van een stukje Julianapark voor een stuk clubterrein van Hollandia, ten behoeve van het vergroten van de voetbalvelden. Henk Groot, een bewoner van Hoorn, is een petitie gestart om de ruil tegen te houden.

Op dit moment is er bij Hollandia al weinig capaciteit voor de A-categorie. Als de fusie doorgaat met Zwaluwen, wordt het tekort alleen maar groter. Daarom moeten twee van de vier velden verlengd worden met maximaal zeven meter om alle wedstrijden te kunnen faciliteren.

Volgens de KNVB moeten A-categorievelden minimaal 100 meter en maximaal 105 meter lang zijn. Dat betekent dat er wat bomen moeten wijken om de velden te kunnen verlengen. Deze zullen dan op een andere plek in het park worden gecompenseerd.

Petitie

En daar is Groot het niet mee eens. "Er staan een aantal unieke bomen, die moeten veld ruimen voor kunstgras. Ik heb er met vele parkbezoekers over gesproken en die waren allemaal danig geschokt toen zij dit vernamen. Ik ben de petitie gestart nadat ik van het bizarre plan hoorde. Er is al zoveel gerommeld in het park en dat moet nu maar eens over zijn", zegt Groot. "Wat jonge aanplant als excuus is géén alternatief voor volgroeide bomen. Het park is niet vogelvrij." De petitie is al 667 keer ondertekend.

Geen standpunt

De gemeente heeft dinsdag de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken en zegt op dit moment nog geen standpunt te hebben ingenomen over wijzigingen aan het Julianapark. "De voetbalverenigingen willen graag vier volwaardige voetbalvelden realiseren. We zijn het voorstel van de verenigingen nog aan het onderzoeken. Daarbij wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen wat nodig, mogelijk en wenselijk is."

Online survey

Ter voorbereiding op de raadsinformatiebijeenkomst heeft de gemeente een online survey uitgevoerd onder de inwoners van Hoorn, om hun mening te polsen over het voorstel van Hollandia en Zwaluwen en de aanpassing van het Julianapark. "De meningen van de omwonenden spelen hierin natuurlijk ook een rol. Daarom hebben we deze laatste tijd opgehaald via een online enquête en gesprekken. Concrete plannen voor besluitvorming moeten nog vorm krijgen", laat de woordvoerder weten.

In totaal hebben zo’n 600 inwoners de online enquête ingevuld. Over de uitslag wil de gemeente nog geen uitspraken doen.