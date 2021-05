Hollandia en Zwaluwen’30 willen deel van sportpark ruilen voor deel Julianapark

Volgens de KNVB moeten A-categorievelden minimaal 100 meter en maximaal 105 meter lang zijn. Twee van de vier velden moeten verlengd worden met maximaal zeven meter om alle wedstrijden te kunnen faciliteren. Dat betekent wel dat er wat bomen moet wijken. Deze zullen dan op een andere plek in het park worden gecompenseerd.

Volgens Gerard Hubers, voorzitter van HVV Hollandia is de uitbreiding wel echt nodig. "Wij spelen bijna allemaal A-categorie. We redden het nu net aan met de capaciteit, maar we gaan per 1 juli 2022 fuseren met Zwaluwen'30 en dan wordt het echt een probleem". Vanuit die behoefte is dit 'ruilsysteem' onstaan. "We geven dan een behoorlijk deel grond terug."

Mening bewoners

De bewoners kunnen van 6 tot 18 mei 2021 hun mening geven over dit voorstel en hun voorkeur aangeven over de inrichting van het sportparkdeel dat weer openbaar wordt. Wethouder Kholoud Al Mobayed: “Het Julianapark is een mooi park om te wandelen, te sporten, te recreëren en te genieten van het Markermeer. Dat willen de gemeente Hoorn en de sportverenigingen HVV Hollandia, HCSV Zwaluwen’30 ook graag zo houden.”

Fusie

Deze mogelijke ruil is onderdeel van het fusievoorstel van de twee voetbalverenigingen. De gemeenteraad zal eind mei verder geïnformeerd worden over deze fusie en de meningen van de bewoners. Of de voetbalvelden op het Julianapark ook daadwerkelijk worden aangepast zal de gemeente waarschijnlijk pas later dit jaar beslissen.