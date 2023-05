Voormalige vuilstort in Julianapark in verleden 'voldoende gesaneerd', onderzoek niet nodig

De voormalige vuilstort in het Julianapark in Hoorn is in het verleden voldoende afgedekt. Er is dan ook geen reden om nieuw onderzoek te doen, zo laat het college van Hoorn weten op vragen van Liberaal Hoorn.

De vuilstort werd tot 1970 gebruikt voor onder meer het onderhouden en stallen van materieel, opslag van straat- en kolkenafval, zand en grind. De vuilstort is, nadat het gebruik in 1970 is beëindigd, afgedekt.

Liberaal Hoorn wilde weten hoe het zit met 'de bult' omdat de vuilstort in Westwoud meermaals in opspraak kwam. Onder meer wilde Liberaal Hoorn weten waarom de berg in 2009 moest wordt opgehoogd en of het water en de grond in en rondom het Julianapark schoon en veilig is voor mens en dier.

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er iets uit de oude vuilstort de lucht, grond of het grondwater verslechterd heeft, laat het college weten. De provincie Noord-Holland heeft destijds onderzoek laten doen naar de kwaliteit van het grondwater en naar de dikte en de kwaliteit van de deklaag. Die bleek toen te dun te zijn waarna de laag in 2009 werd aangevuld. In 2013 is er nogmaals bodemonderzoek gedaan. De laag waarmee de vuilstort is afgedekt, was ook toen voldoende.

Groenten verbouwen

Ook uitte Liberaal Hoorn haar zorgen over de grond in het Venenlaankwartier. Voor de fundering van de aanleg van de wijk, is in de jaren '90 grond van de vuilstortplaats gebruikt als ophooggrond. "Deze grond is nog steeds aanwezig. In 2008 is een nieuwe risicobeoordeling uitgevoerd wegens zorgen bij bewoners. De conclusie was ongewijzigd: de verontreiniging levert geen risico’s op bij het gebruik wonen met tuin. Saneren is daarom niet noodzakelijk."

Bij een aantal woningen is er het advies geen groenten te verbouwen, en niet dieper dan 50 centimeter te graven. Woningeigenaren zijn daar in het verleden over geïnformeerd, zo ook de huurders van Intermaris. "Bij navraag is gebleken dat Intermaris dit de afgelopen vijf jaar niet heeft gedaan. Intermaris heeft dit opgepakt en de bewoners inmiddels op de hoogte gebracht."

Het is onbekend of daar de grond invloed heeft gehad op de gezondheid van mensen. Zowel bij de GGD Hollands Noorden en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn daarover geen meldingen gedaan.