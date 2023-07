Geliefd en gehaat: hoe Hoorn uitkwam bij één skateparklocatie in Julianapark

Na bijna drie jaar praten besluit de Hoornse gemeenteraad vanavond of het gebied naast het parkeerterrein aan de Nieuwe Wal in het Julianapark de nieuwe locatie voor een skatepark wordt. Met een verzoek op de Wet open overheid (Woo) kreeg NH honderden documenten in het bezit. Een reconstructie over hoe er van de 23 opties, uiteindelijk één locatie overbleef. En waaruit een beeld naar voren komt dat een andere plek dan het Julianapark nooit echt in beeld is geweest.

Het Julianapark is direct al in beeld als locatie. Hier ligt al de 'hoofdskatebaan' van de gemeente. Maar duidelijk is dat het niet op dezelfde plek kan blijven. Het huidige skatepark ligt namelijk te dichtbij, op minder dan 80 meter van de omliggende woningen. Doel is wel om de ruimte voor sport en bewegen te behouden, staat in documenten die in handen zijn van NH.

In 2021 wonnen jongeren nieuw skatepark in Hoorn: maar waar blijft het?

In december 2021 is de aftrap van de werkgroep, waarin skaters en gemeente met elkaar optrekken. Er wordt gebrainstormd over de eisen en wensen voor het nieuwe park, zowel qua inrichting als locatie. Onder de skaters wordt een enquête gehouden. Daaruit komt een lijst van 23 potentiële locaties naar voren, waarvan het gros al snel niet geschikt wordt verklaard of in twijfel wordt getrokken.

Door een rechtelijke uitspraak is een skatebaan in Middelburg verdwenen. In gemeente Gooise Meren is er om diezelfde reden ook geluidsonderzoek gedaan: de minimale afstand tot woningen moet 80 meter zijn. Met die redenering, zou het skatepark een stuk kunnen opschuiven op de huidige plek, maar dan blijft er dan niet genoeg ruimte voor de grotere versie van het skatepark.

De werkgroep wil in eerste instantie graag de huidige plek behouden, eventueel verschuiven of een andere plek in het park. De vraag leeft of het skatepark moet wijken, gezien het erop lijkt dat slechts 'enkele klagers vanuit het appartementencomplex' last hebben van geluidsoverlast.

Het is de bedoeling dat het nieuwe skatepark een oppervlakte van 2.000 vierkante meter krijgt en daarmee zo'n 800 vierkante meter groter wordt dan het huidige. De plek moet onder meer 45 bij 45 meter zijn, goed bereikbaar en veilig zijn en geen overlast geven. Maar er moet ook goed naar de ondergrond worden gekeken: die moet (spuit)beton kunnen dragen. Heien wordt afgeraden en is ook niet meegenomen in het budget. Totale investering voor de aanleg van het nieuwe skatepark: 750 duizend euro.

Er blijft een beperkt aantal locaties over. Het Julianapark, de strook grond tussen Van der Valk Hotel en Samcity (parallel aan parkeerplaats, achter de geluidswal) en een stuk grond naast Samcity. Daarnaast wordt er nog gesproken over een sportcomplex, waarbij sprake is van overcapaciteit.

Alternatief: een gesplitst skatepark

"Een skatepark van die grootte, is misschien niet nodig", wordt in het conceptprojectplan op basis van de reactie van de werkgroep geconcludeerd. Er zou een nieuw skatepark kunnen komen, naast het bestaande van 1630 vierkante meter en daarnaast een 'pumptrack' (circuit met bulten en kombochten voor skaters en BMX'ers, red.) op de strook bij Samcity. Het idee past ook binnen budget.

Het alternatieve plan sluit op dat moment niet alleen aan bij de wens van de skategroep, maar behoud in het Julianapark heeft nog meer voordelen. Want tussen de skaters, BMX'ers en steppers leven verschillende wensen.

Pumptrack

"Met een skatepark in Julianapark en een pumptrack bij Samcity, kan op beide beter ingespeeld worden. Het geeft meer variatie in de sportmogelijkheden", staat in de stukken. De pumptrack kan dan later ook nog uitbreiden met andere sportvoorzieningen. Of dat ook de wens van de sporters is in Hoorn, moet op dat moment nog verder worden onderzocht.

Het gehele skatepark bij Samcity optuigen is mogelijk, maar er zijn wat haken en ogen. Op het terrein ten noorden ervan, loopt een onderzoek naar het bouwen van een transformatorstation door Liander. "Indien deze hier komt, blijft er ruimte over voor een skatepark, maar deze wordt niet gedragen door de werkgroep", is te lezen. En het gebied parallel aan de parkeerplaats is smaller dan de wens is.

Project valt stil: teleurstelling en kritiek

Door de wisseling van college, het wachten op goedkeuring van budget en een wisseling van wacht op het gemeentehuis, komt het project een tijd stil te liggen. Leden van de werkgroep zijn teleurgesteld, laten ze in de Whatsappgroep van de werkgroep weten aan de gemeente.

"Het duurt allemaal erg lang", stuurt één van de leden oktober 2022, waarop een ander antwoordt: "Die veelbelovende vergadering in het gemeentehuis is ondertussen ook al een jaar geleden. Er is ook kritiek. "Bijzonder hoe een initiatievenmarkt wordt gewonnen, vergaderingen plaatsvinden en ideeën zijn gemaakt. En vervolgens moet er nog gekeken wordt of de gemeente daarvoor geld vrijmaakt in de begroting."

Er wordt een communicatiebureau ingezet om met de skaters, gemeente en belanghebbenden aan de slag te gaan. Begin dit jaar worden er twee bijeenkomsten gehouden met de werkgroep en wordt het locatieonderzoek in het Julianapark uitgevoerd.

Locatieonderzoek en enquête

Drie locaties binnen het Julianapark worden onderzocht. Er wordt gesproken met belanghebbende sportverenigingen in het park, Samcity, Stichting Netwerk, omwonenden en er wordt een enquête gehouden onder 554 parkbezoekers en 141 skaters. "Een locatieonderzoek van tegelijkertijd het Julianapark en de mogelijke de alternatieven zou het onderzoek een stuk complexer, tijdrovender en duurder maken", aldus het college van Hoorn. Van de drie locaties waaruit met kan kiezen, komt locatie C bij de Nieuwe Wal als favoriete plek naar voor.

