Locatiekeuze voor Hoorns skatepark voorgelegd aan de raad

Met een enquête konden skaters en parkbezoekers hun mening geven over de drie geselecteerde locaties en de invulling van het skatepark. Ruim vijftig procent koos voor plek C.

In het Julianapark is al ruim dertig jaar een skatepark, maar de huidige locatie is te klein en ligt te dicht bij een appartementencomplex. Meerdere locaties in het park werden bekeken als mogelijk opvolgplek van het huidige skatepark. Uiteindelijk werden drie geschikte plekken gevonden (zie foto hierboven).

