Locatie Hoorns skatepark nog een heikel punt: skaters en inwoners spreken zich uit

Skater Jens Stuifbergen en inwoner Paul Luiken spraken gisteravond de Hoornse politiek toe, die een keuze moet gaan maken over de locatie van het nieuwe skatepark in Hoorn. Over de voorkeurslocatie aan de Nieuwe Wal, zijn de partijen nog sterk verdeeld.

In oktober 2021 wonnen Tycho, Toni en Roos met het initiatief 'Update het skatepark' de Hoornse initiatievenmarkt. Het bestaande skatepark in het Julianapark, is toe aan vernieuwing. En dus zou er een nieuw en groter (2000 vierkante meter) skatepark voor skaters, steppers en bmx-ers moeten komen.

De afgelopen maanden heeft de groep skaters samen met de gemeente en het onderzoeksbureau BRO gewerkt aan de plannen waaruit het terrein naast de Nieuwe Wal, als beste uit de bus is gekomen.

'Andere plek niet gevonden'

Maar er zijn nogal wat wensen en zorgen bij de skaters, vertelt Stuifbergen. Het skatepark kan niet op de huidige plek blijven, wegens geluidsoverlast bij omwonenden. De 23 andere locaties die eerder zijn onderzocht, zouden niet geschikt zijn of op een afgelegen plek liggen. "Er is gekeken naar het stadsstrand, maar omdat het nieuw aangelegd zand is, moet men heien en ook met overlast van wegwaaiend zand, is dat niet haalbaar. Ook op Hoorn80 is gekeken, daar is geen plek."

Als fervent parkliefhebber, deed ook inwoner Paul Luiken het woord. Hij spreekt namens de Facebookgroep 'Takken af van het Julianapark'. Tegen een skatepark zijn zij niet, wel tegen de komst van 2.000 vierkante meter beton die groen van het Julianapark afhandig maakt. Hij kan zich niet vinden in het gedane locatieonderzoek en betwijfelt de haalbaarheid van de locatie. "2000 vierkante meter 'natuurverlies' aan grond, dat volgens het kadaster niet van Hoorn is, maar van de Rijksoverheid gepacht.[...].". Zij eisen dan ook dat er ten minste eenzelfde hoeveelheid groen terugkeert in het park.

Groen Julianapark

Vorige week werd het burgerinitiatiefvoorstel over het groenbehoud van het park, unaniem aangenomen. Waarin de inwoners vragen eerst een plan te maken voor het gehele park en de toekomst ervan. Volgens wethouder Bennis, is dat voor nu niet realistisch. "Er gaat zo een paar jaar overheen om dat te doen." En die tijd is er niet.

"'Bewaar het groen in het Julianapark', een uitspraak waar ook ik als jongere mij in kan vinden", zegt Jens. Niets liever willen zij met de de inwoners optrekken om tot een plan te komen 'waar iedere inwoner van Hoorn tevreden mee is'. Na een eerste ontmoeting, gisteravond, is dat ijs gebroken. Paul Luiken: "We gaan dan ook graag nog met de skaters in gesprek."

Locatie Nieuwe Wal haalbaar?

Bij de Nieuwe Wal als locatie, worden kanttekeningen geplaatst over de veiligheid en haalbaarheid. Het is een plek waar 's avonds hangjongeren komen en meerdere partijen vragen zich af hoe het zit met de ondergrond: de voormalige vuilstortplaats."Wat als de bodem geheel gesaneerd moet worden? Kost het dan ineens het dubbele?", wilde de VVD weten. Volgens de wethouder is er verkennend onderzoek gedaan en is er geen reden tot zorg.

Slechts enkele partijen zien de locatie Nieuwe Wal als beste optie. Anderen vragen zich af waarom de shortlist van vijf locaties, waaronder naast indoorskatepark Samcity, zijn afgevallen en willen dat daar alsnog naar gekeken wordt. Wethouder Bennis: "Dat gaat heel veel vertraging opleveren. We gaan niet nog een keer hetzelfde onderzoeken, had ons dan eerder teruggefloten. In februari is de raad erover geïnformeerd en niemand heeft daarop gereageerd dat er naar andere locaties gekeken zou moeten worden."

Groenlinks wil dat het nieuwe skatepark, ook een graffiti-vrijplaats wordt. Daar wordt na de zomer verder over gesproken. Op 11 juli zal de raad eerst een besluit moeten nemen over het voorstel voor de locatie en het budget van het skatepark.