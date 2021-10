Hoornse tieners zorgen voor nieuwe skatebaan: "Echt toe aan vernieuwing"

"Ik had dit niet verwacht", vertelt een trotse Tycho aan NH Nieuws en WEEFF, terwijl hij samen met Roos en Toni over de verouderde skatebaan loopt in het Julianapark. "Samen met Toni had ik begin dit jaar ons idee opgestuurd via de website en eerlijk gezegd was ik al vergeten dat we dit hadden gedaan, totdat we ineens werden uitgenodigd door de gemeente."

Ook Roos stuurde dankzij haar moeder een mail naar de gemeente met de vraag of een betere skatebaan mogelijk was. "Ik woon in de Kersenboogerd en daar is de skatebaan heel klein", concludeert ze. "Ik vind het wel cool dat ik nu samen met Tycho en Toni mag helpen met het bedenken van de toekomstige skatebaan bij het Julianapark. Deze is echt wel toe aan vernieuwing."

