Tata-criticus tóch onder indruk van ontwerp groot windscherm: 'Geef kunstenaars vrije hand'

Het liefst had Bertus Berghuis een grote bomenrij gezien, als natuurlijke buffer tussen Tata Steel en Wijk aan Zee. "Dan laat je zien dat met natuur bezig bent en je het bedrijf wil vergroenen", vindt hij. Het werd een baanbrekend windscherm van een kilometer lang, achttien meter hoog en met kunst erop. Jammer, maar het ontwerp van Spatzuiver kon Bertus wel bekoren: "Als het zo wordt zoals ik het hier voor me zie, dan mag je toch groos zijn dat Tata Steel er iets aan gaat doen."

Windscherm en Bertus Berghuis - NH Nieuws

Thijs en Ingwar van Spatzuiver gingen niet over één nacht ijs met hun schetsen. Ze moesten met veel dingen rekening houden. De opbouw van het enorme scherm bijvoorbeeld: die bestaat uit platen van vijf meter lang en tachtig centimeter hoog. Ze kozen voor een soort 'gepixelde' achtergrond van platen in zes tinten van wit naar donkerblauw. Het geeft het effect van een foto van de zee die overgaat in de lucht. Daaroverheen schilderen de mannen meeuwen, surfers, boten, of andere ideeën die mensen gisteren konden aandragen. Tekst loopt door onder de foto.

Een bezoeker uit Wijk aan Zee die op het strand activiteiten organiseert, suggereerde om er ook een zogenaamde blowkart op te tekenen, strandskelters met een zeil om keihard over het zand te racen. Thijs en Ingwar verwelkomden het idee met open armen. "Ja, dat is leuk." Maar dan kaatsen ze terug: "Alleen is het een beetje gek om de blowkart in de lucht te zien, of blaast de wind ze ook weleens de lucht in?" Daar zit wat in, volgens de onderneemster. Maar toch: "Misschien eentje die nét boven het gras uitkomt en onderaan het scherm staat?" Tekst loopt door onder de lees-ook

Hoe het er straks precies gaat uitzien hangt volgens Ingwar ook weer van veel dingen af: "Wat vinden mensen mooier: meer of minder plaatjes op het scherm, met of zonder kleuren, wélke kleuren, hoeveel mag het kosten van Tata Steel?" De graffiti-artiesten mogen straks als het scherm gebouwd wordt aan de bak, want zo'n meeuw als op de afbeelding is al gauw zo'n tien meter hoog. Deel voor deel gaan ze die in een loods schilderen. "Buiten met de wind is niet te doen", zeggen ze. Vrije hand voor spatzuiver Naast de blowkart, worden er nog andere dingen genoemd: "Misschien kan de pier erop, of op de één of andere manier activiteiten die op de Noordpier gehouden worden." Die suggesties konden allemaal uitgeschreven of uitgetekend de ideeënbus in. Bertus Berghuis, te zien in de video bovenaan dit artikel, vindt dat de mannen van Spatzuiver nu ook de vrije hand moeten krijgen: "Als je zulke jongens inhuurt die daar echt goed in zijn, dan moet je zo ook de kans geven om het zo te doen zoals zij willen. Als je er dan aan gaat rommelen, wordt het een rotzooitje", vindt hij.