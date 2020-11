Sportschool in Schagen gaat coronatijd met kunst te lijf: "Iconen verdienen plekje"

SCHAGEN - De sportscholen hebben een pittig jaar achter de rug. Met sluitingen en een hoop gesleep met apparaten om buiten te kunnen sporten was het voorjaar een uitdaging. Nu, tijdens de tweede golf, de groepslessen niet meer op locatie mogen worden gehouden, grijpt sportschooleigenaar Bart Dekker zijn kans om via kunst wat extra inspiratie te bieden.

"Het zijn allemaal vechtsportlegendes. Van Bruce Lee was ik als kind al fan, ja, wie niet eigenlijk. Conor McGregor uit de MMA, de sport die ik ook beoefen, is ook een legende", vertelt Dekker in zijn sportschool in Schagen. "Mensen kennen hem als een arrogante man, maar hij maakt het altijd waar. En Mike Tyson, de knockout king, gaat binnenkort weer op, geloof ik, 52-jarige leeftijd de ring in. Dit soort iconen verdienen gewoon een plekje op de wand."

Keihard gewerkt

Aan de ene kant van de zaal hangen de bokszakken werkloos te bungelen, dankzij de nieuwe regels zijn groepslessen er voorlopig niet mogelijk. Maar aan de andere kant van de ruimte wordt keihard gewerkt. Het collectief Spatzuiver uit Beverwijk is met spuitbus en kwast bezig om de grootheden te vereeuwigen.

"Ik ben nu bezig om de letters te maken. Ingmar is daar met de spuitbus bezig met Mike Tyson", vertelt Thijs namens het collectief. "Ik werk aan McGregor. Het lastige is om zijn karakter te pakken. Dat is het moeilijke met portretten. Dit gezicht heeft Ingmar gemaakt. Ik heb Bruce Lee gemaakt. Het is steeds even zoeken tot het lijkt. Je wilt natuurlijk dat iedereen hem meteen herkent."

Andere vestigingen

Het werk in Schagen is morgenmiddag af. Dekker denkt er aan om ook in andere vestigingen mooie kunstwerken te laten maken. "Ik hoop dat de mensen, als de groepslessen straks weer mogen, binnenkomen en denken 'wauw!'", zegt Dekker, "Dat wauweffect vind ik echt essentieel als je ergens binnenkomt. Dat moet je ook hebben bij hotels of restaurants, dat je denkt 'wat ziet dit er vet uit'.