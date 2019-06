Broers maken metershoog graffiti-kunstwerk op geluidsscherm langs A27: "Wat een uitzicht!"

BLARICUM - Een geluidsmuur vol gekleurde vlakken. Dat is wat automobilisten zien als ze op de A27 ter hoogte van Blaricum opzij kijken. Het kunstwerk is bijna af en de makers, Stein en Wessel Koning, zijn megatrots. "Ooit werden we opgepakt voor graffiti-spuiten en nu huren Rijkswaterstaat en de gemeente Blaricum ons in om dit te maken. Wie had dat ooit gedacht?"

De hoogwerker stijgt langzaam op. In het bakje: de broers Koning. Stein en Wessel zijn al ruim zes weken bezig om een metershoge geluidsmuur naast de A27 te verfraaien. Een kunstwerk van wel 600 vierkante meter. "Supergaaf om te doen," vertelt Wessel zodra de hoogwerker boven de muur uitkomt. "Kijk dit is ons kantoor, wat een uitzicht, hè!" Het bakje schommelt en wiebelt. "De truc is om niet naar beneden te kijken, haha."



Het verkeer raast langs over de A27. "Heel bijzonder dat zoveel Nederlanders ons werk gaan zien," zegt Wessel. De broers werken vanuit hun bedrijf ikwilgraffiti.nl aan vele verschillende projecten. "Van kinderkamers tot workshops. Eigenlijk alles waar je verf op kunt smeren, smeren wij verf op," vertelt Stein. "Maar deze muur is wel uniek om te doen. Ik ga voortaan héél langzaam voorbijrijden om ervan te genieten."

Extreem weer

De weersomstandigheden zijn niet altijd even ideaal. "We hebben veel regen gehad, maar ook met die extreme warmte kunnen we niet werken. Dan droogt de verf niet goed," zegt Stein. "En door de wind gaat het bakje op en neer. Probeer dan nog maar eens een rechte lijn te trekken," vult Wessel aan. "We krijgen hier zeebenen."

Toch is het vooral een klus die de broers met heel veel plezier doen. "Ja, dit is fantastisch," zegt Stein. "En we zijn natuurlijk gewend om naast een snelweg te werken." Eh, hoezo? "Vroeger deden we hetzelfde werk, maar dan illegaal," vertelt Wessel. "Daar zijn we voor opgepakt, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en nu krijgen we er zelfs voor betaald."

Droom

Voor de broers is deze opdracht een droom die uitkomt. Dat hun ontwerp nu niet langer slechts een idee is, maar daadwerkelijk op een muur staat, noemen ze 'bizar' en 'surrealistisch'.



Hieronder vertelt Wessel hoe het is om hoogtevrees te hebben. "Het went nooit!"

De broers gebruikten tot nu toe honderden liters verf en meer dan dertig spuitbussen voor de zilveren lijnen. Ze hebben er al zes weken opzitten en werken nog twee of drie weken om ook het laatste stuk - iets verderop - af te ronden. Voor wie geïnteresseerd is in het technische verhaal, bekijk hier de uitleg over lijnen en vlakken.