Plannen voor aanleg nieuwe bomen komen nu van alle kanten

De plannen voor nieuw groen in de IJmond ter compensatie van de bomenkap voor het transformatorstation in Wijk aan Zee komen de komende tijd van alle kanten. PWN zorgt al voor nieuw groen in Castricum en Heemskerk, en binnen de IJmond zijn er nog zeker drie verschillende andere plannen.

Bertus Berghuis' bosstrook tussen Tata en Wijk aan Zee - Dennis Mantz / NH Nieuws

De Beverwijkse milieuwethouder Erol presenteert waarschijnlijk deze week een plan voor zijn stad, de gemeente Velsen werkt eigen ideeën uit, en ook Heemskerks gemeenteraadslid Bertus Berghuis doet een duit in het zakje met een plan voor een bosstrook tussen Tata Steel en Wijk aan Zee. "Beverwijk, Velsen, Heemskerk… we horen toch allemaal bij elkaar." In Wijk aan Zee is de bouw van het transformatorstation in volle gang. Het moet in 2023 stroom van de windmolens voor de kust naar een hogere spanning brengen voor het landelijke hoogspanningsnet. Om het station daar neer te zetten is er 9,2 hectare bos gekapt. Die bomenkap moet volgens de wet gecompenseerd worden met nieuwe bomen, of andere natuurontwikkeling. Daar heeft waterleidingbedrijf PWN in opdracht van netbeheerder Tennet een plan voor opgesteld. Raadsleden willen groen dichterbij In Beverwijk is vier hectare grond voor compensatie gevonden, en in naburige dorpen nog eens twaalf. In Heemskerk bij de Vlotter, Chateau Marquette en de duinen van Boreel, en in Castricum bij de Zanderij-Noord, tussen het spoor en de duinen. Leuk en aardig, vinden verschillende raadsleden van de verschillende gemeenten in de IJmond, maar zij zien nog liever nieuw groen dichter bij het zogenaamde trafostation, in Beverwijk en Wijk aan Zee. Ali Bal, gemeenteraadslid van Samen Lokaal: "Beverwijk zegt een groene gemeente te zijn, dan mogen we dat wel iets meer ademen. Dan moet ook hier meer gebeuren." En Bertus Berghuis, raadslid in Heemskerk, is dat roerend met hem eens: "Als wethouder Erol wat opheeft met de gemeente Beverwijk, dan zorgt hij ervoor dat er hier meer groen komt." Volgens hem is een bosstrook tussen Tata Steel en Wijk aan Zee een deel van de oplossing. Tekst gaat door onder de video

210605_BOSSTROOK - NH Nieuws

Het is nog maar de vraag hoe haalbaar die plannen zijn, maar die zorgen wuift Berghuis weg. "We kunnen mensen op de maan zetten, dan kunnen we hier ook een bosstrook planten." Of Berghuis’ bosstrook de compensatieplannen nu gaat halen of niet, Tennet is het eens met de redenering van de raadsleden: ook het bedrijf zegt compensatie in de buurt van het Trafostation belangrijk te vinden. Daarom stelt het geld beschikbaar aan de gemeenten Beverwijk en Velsen om met extra ideeën te komen, die bovenop de PWN-plannen zullen worden uitgevoerd.

Quote "We kunnen mensen op de maan zetten, dan kunnen we hier ook een bosstrook planten" Bertus berghuis, raadslid in Heemskerk

Ook die plannen zijn in voorbereiding. De Beverwijkse Milieuwethouder Erol zou al komende week extra compensatielocaties presenteren. De gemeente Velsen zegt wel met plannen bezig te zijn, maar wanneer die gepresenteerd worden, is nog niet duidelijk. Het is nog niet bekend hoeveel extra bomen er daarmee bijkomen in de gemeenten, en waar. Volgens een woordvoerder van Tennet zou er in Beverwijk op 3,5 hectare grond extra gecompenseerd worden. In Velsen zouden locaties langs de Pontweg en de Velserbroekse Dreef aangewezen zijn.

Kaart houtkapcompensatie door PWN - PWN en TenneT