18-jarige aangehouden voor massale vechtpartij op strand van Bloemendaal

Volgens de politie ging een grote groep met elkaar op de vuist, maar raakten drie mensen uiteindelijk gewond doordat ze gestoken werden. Het was in mei niet duidelijk met wat voor voorwerp.

De 18-jarige komt uit Landsmeer en is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Wat zijn rol precies was is niet duidelijk. De politie laat verder weten dat de jongen vastzit voor verhoor en dat ze onderzoek doen naar wat er precies gebeurd is.