Meerdere gewonden bij massale vechtpartij op strand Bloemendaal

Politie kwam massaal naar het strand toe, maar toen ze aanwezig waren, was de situatie inmiddels onder controle. Maar de schrik zit er goed in, voornamelijk door het behoorlijke aantal gewonden.

Waarmee exact gestoken is, is niet duidelijk. "De gewonden worden eerst in het ziekenhuis behandeld. Daarna vragen we ze waarmee exact gestoken is. Dat kan een mes zijn, maar kan ook glas zijn. We weten het nog niet", stelt de politie.

Vooralsnog zijn nog geen verdachten opgepakt en is de politie bezig met onderzoek.

De tekst loopt door na de Tweet.