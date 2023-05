Een nachtmerrie voor Bloomingdale: strandtent door grote brand volledig in as gelegd

Bij strandtent Bloomingdale in Bloemendaal heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De strandtent is totaal verwoest en kan als verloren worden beschouwd. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De brandweer en de politie doen onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Rond 1.00 uur is er in strandtent Bloomingdale in Bloemendaal een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer was massaal aanwezig om de grote brand te blussen. Om de hulpdiensten de ruimte te geven, was de Zeeweg vanaf Overveen richting Zandvoort afgesloten voor verkeer. Sinds 9.10 uur is de weg weer open.

Woordvoerder van de brandweer: "We zijn hier nog lang bezig met blussen. De strandtent kan als verloren worden beschouwd." Tijdens het uitbreken van de brand waren er geen personen aanwezig, er zijn geen gewonden gevallen.

Om 5.30 uur is de brandweer begonnen met nablussen. "Dat zal nog enkele uren duren", vertelt de woordvoerder van de brandweer. Het is op dit moment onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de politie sporenonderzoek gaat doen bij de strandtent. "Er is nog niks bekend over de oorzaak", zegt hij. "Als je niet weet waardoor de brand ontstaan is, start de politie altijd wel een onderzoek."