Opnieuw geweld in Zandvoort? Strandtenthouders houden hun hart vast

Met een grimmig weekend boordevol incidenten achter de rug zet Zandvoort zich schrap voor het komende weekeinde als door de aangekondigde hoge temperaturen de stranden weer zullen volstromen. Gisteren werden op de boulevard van de badplaats camera’s geplaatst. De gemeente hoopt daarmee ongeregeldheden van het afgelopen weekend te voorkomen.

Zandvoort zet zich schrap voor opnieuw een zonnig weekend - NH Nieuws

Na het afgelopen weekend kijkt floormanager van strandtent 'Mango', Merlijn van Velthuijsen bepaald niet reikhalzend uit naar het komende. "Ik schijt alweer een klein beetje in mijn broek eigenlijk", verzucht hij. "Dit weekend wordt het wederom prachtig weer. Ik denk dat het hetzelfde liedje wordt. En dan is de zomervakantie nog niet eens begonnen."

"We doen er alles aan het beheersbaar te houden" David Moolenburgh, burgemeester Zandvoort

Burgemeester van Zandvoort, David Moolenburgh erkent dat er afgelopen weekend een hoop rottigheid heeft plaatsgevonden in zijn gemeente. "Het is het gedrag van figuren die deze kant opkomen om zich te misdragen", aldus Moolenburgh. "En we doen er echt alles aan om het beheersbaar te houden."

Breed maatschappelijk probleem Volgens de burgemeester is de onrust en hufterigheid een maatschappelijk probleem. "Dat is niet alleen in Zandvoort", zo zegt Moolenburgh. Op de vraag of daar niet veel harder tegen moet worden opgetreden, wordt bevestigend geantwoord. "Dat moet ook. Maar je moet er ook snel bij zijn. Wat je vaak ziet is dat het met kleine clubjes begint. Dan klontert het op een gegeven moment samen en ontstaan de problemen. Hoe eerder je daar bij bent, hoe sneller je dat in de kiem smoort."

Geen ontzag voor het gezag Volgens ondernemer Eric Koning, die een kleine kledingshop runt op de boulevard, laat de groep raddraaiers zich domweg niet corrigeren. "Het is een groep met een migratieachtergrond", aldus Eric. "De meeste mensen durven dat niet te zeggen en ik moet zeggen: ik heb er persoonlijk ook geen last van. Maar deze groep heeft blijkbaar geen ontzag voor het gezag. Ze worden wel aangesproken, maar ze halen hun schouders op. Er is een aanhouding en in no time staat er dertig man omheen te joelen en te klappen. Dat is heel vreemd."

"Dan word je uitgescholden: kanker dit, kanker dat en allemaal andere ziektes" Merlijn van Velthuijsen, floormanager strandtent Mango

Floormanager Merlijn trekt eenzelfde conclusie. "Zondagavond ging ik de bedjes opruimen op het strand", vertelt hij. "Daar zat een groep jongens lachgas te doen op de bedjes, wat al niet mag. Dus ik zeg rustig tegen: nog vijf minuutjes jongens, ik ga de bedjes opruimen. Vijf minuten later kom ik terug en word ik alleen maar uitgescholden. Kanker dit, kanker dat, allemaal andere ziektes. En dan moet je weer een beveiliger halen. Je kan niet een normaal gesprek met ze voeren."

"Als ik dan hoor dat zoveel jonge meisjes worden lastig gevallen, denk ik: waar zijn we mee bezig?" buurtbewoner

Bij de lokale supermarkt, die afgelopen weekend tot twee keer toe eerder de deuren moest sluiten vanwege plunderingen, verzuchten verschillende klanten dat het ieder jaar erger wordt. "Je voelt de spanning", aldus een vrouw die al jaren in de badplaats woont. "En als ik dan hoor dat er zoveel jonge meisjes lastig worden gevallen. Gezinnen met jonge kinderen. Dan denk ik: waar zijn we mee bezig?"

"Het is een hell of a job als je ziet wat hier naartoe komt" David Moolenburgh, burgemeester Zandvoort

Garanderen dat het komend weekend beter zal verlopen dan het vorige, wil burgemeester Moolenburgh niet, maar claimt wel dat er maximaal is opgeschaald. "Op het moment dat we echt goed samenwerken, dus niet alleen politie maar ook de handhavers, ook de strandwachters en de reddingsbrigade, kunnen we het beheersbaar houden. Maar het is een hell of a job als je ziet wat er hier gemiddeld naartoe komt en wat hier gebeurt."