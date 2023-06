Massale politie-inzet voorkomt intimidaties en bedreigingen Zandvoort

Door de extra inzet van politie en beveiligers, is het dit weekend rustig gebleven in Zandvoort. Vorig weekend zorgden groepen jongeren voor veel onrust. Ze plunderden een winkel, bedreigden badgasten en vielen jonge vrouwen lastig. Strandtentexploitanten zien de komende periode weer wat zonniger in, mits de politie prominent aanwezig blijft.

Rust keert terug in Zandvoort - NH Nieuws

De sfeer in Zandvoort was gemoedelijk vandaag. Dit in tegenstelling tot vorig weekend toen groepen jongeren de badplaats terroriseerden. Jonge vrouwen werden seksueel geïntimideerd, handhavers vonden messen bij strandbedjes en ook plunderden de rellende jongeren een supermarkt. 'Politie had eerder moeten opschalen' Zandvoorters snappen niet dat de politie pas dit weekend massaal aanwezig is in het dorp: "Dit is al jaren zo," reageert een vrouw. Een andere inwoner van Zandvoort zegt dat er maar één oplossing is: "Keihard aanpakken dat tuig, dat is de enige manier." Viskraameigenaar Patrick Berg ziet ook dat er ieder jaar pas wordt opgeschaald door de politie wanneer het kwaad al geschied is. "Het gaat vaak het eerste mooie weekend van de zomer mis, en pas daarna wordt er geacteerd," zegt hij.

"Mensen moeten juist niet Zandvoort vermijden, er zijn nu extra maatregelen zodat mensen veilig een dagje van het strand kunnen genieten." Niels Priester, eigenaar strandtent Mango's

Hoop op een gezellige zomer Niels Priester is eigenaar van een strandtent en voorzitter van de Zandvoortse strandpachters. Hij ziet het na het rustig verlopen weekend een stuk positiever in. "Het lijkt erop dat het altijd weer even wennen is als het dan eindelijk mooi weer is. Waar veel mensen zijn, moet gewoon voldoende gestuurd worden, dus de politie en handhaving zijn gewoon nodig," licht hij toe. Hij moedigt iedereen aan lekker naar Zandvoort te komen: "Mensen moeten juist niet Zandvoort vermijden, er zijn nu extra maatregelen zodat mensen veilig een dagje van het strand kunnen genieten."