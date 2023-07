15 jaar cel geëist in hoger beroep tegen Manodj B. voor doodsteken zwangere Sumanta

Tegen Manodj B. (43) is door het Openbaar Ministerie in hoger beroep 15 jaar cel geëist voor het doodsteken van Sumanta Bansi. De vrouw met wie hij een geheime relatie had en die ook zwanger van hem was. Vorig jaar werd hij nog veroordeeld tot 15 jaar cel.

Tot zijn veroordeling juli vorig jaar hield B. de kaken stijf op elkaar. Sumanta Bansi is dan al 4,5 jaar vermist. Ze was vanuit Suriname naar Nederland gekomen om te studeren en woonde in bij het gezin van Manodj B. in Hoorn.

Zwangerschap

Tot twee keer toe raakt Sumanta zwanger van hem. Eén keer laat ze onder druk een abortus plegen. De tweede keer besluit ze het wel te houden. Maar op 18 februari 2018 lijkt ze van de aardbodem te zijn verdwenen.

Ondanks dat ze niet wordt gevonden, en hij zelf alles ontkent, wordt B. vorig jaar veroordeeld tot 15 jaar cel. Onder meer op basis van afgeluisterde gesprekken waarin hij bekent Sumanta te hebben doodgestoken.

De verdachte gaat gelijk in hoger beroep en begint ook te praten tegen de politie. Hij wijst de plek aan waar hij Sumanta heeft begraven. Aan de rand van industrieterrein Hoorn 80 waar ze uiteindelijk ook wordt gevonden.

Zelfverdediging

Manodj B. vertelt ook wat er naar zijn zeggen is gebeurd. Er was ruzie ontstaan vanwege geld dat Sumanta zou hebben gestolen. Zij pakte daarop een mes waarmee B. naar eigen zeggen tijdens een worsteling uit zelfverdediging meerdere malen heeft gestoken. Zes keer, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Daarna had hij al het bewijs weggemaakt en Sumanta begraven.

Een voor het Openbaar Ministerie ongeloofwaardig verhaal. Zowel vanwege het forensisch onderzoek. M ook al omdat uit zijn telefoondata bleek dat hij in de twee weken voor haar dood ineens elf keer in de buurt van de plek was waar ze uiteindelijk is begraven. Zelfs enkele uren voor de dodelijke steekpartij nog.

Toch valt voorbedachten rade en daarmee moord volgens het Openbaar Ministerie niet te bewijzen. Dus is er wat de advocaat-generaal betreft sprake van doodslag. De rechter doet in september uitspraak.