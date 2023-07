Heftige verklaring van moeder vermoorde Sumanta: "We haalden haar op in een gesloten kist"

De woorden van een hevig geëmotioneerde Sharmila Nanda gingen vanmiddag in het Gerechtshof in Amsterdam door merg en been. De moeder van de doodgestoken Sumanta Bansi richtte zich tot de verdachte Manodj B. "Jij, moordenaar, je bent verantwoordelijk voor een dubbele moord", waarmee ze verwees naar de zwangerschap van haar dochter.

Voorafgaand aan de zitting geeft de moeder van Sumanta al aan als een berg op te zien tegen het voorlezen van de slachtofferverklaring. Maar ze wil per se haar verhaal doen tegen de verdachte. "Wij hebben haar springlevend op vliegveld Zanderij (in Suriname, red.) afgezet en haar een paar jaar later komen we stukken botten ophalen in een gesloten kist."

Tranen bij verdachte door woorden moeder

De woorden kwamen aan bij Horinees B., die zijn tranen niet kon bedwingen. Maar van de ouders van Sumanta hoeft hij geen sympathie of vergeving te verwachten. Zij vinden dat hij alleen maar bezig is om er zelf beter vanaf te komen. En dat ten koste van Sumanta.

"Wij zijn zo lang aan het lijntje gehouden. Leugens op leugens. Hij heeft altijd ontkend. En op het moment dat hij geen andere uitweg meer zag en straf kreeg, ging hij praten. Hij probeert zijn eigen hachje te redden. In plaats van spijt te betuigen geeft hij Sumanta de schuld van zijn daden", waarop de moeder het even te veel wordt.