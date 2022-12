Moeder Sumanta Bansi over rampjaar: "Ik wil weten waarom hij mijn dochter heeft vermoord"

2022 was een rampjaar voor de Surinaamse Sharmila Nanda (54), de moeder van de gedode Sumanta Bansi. Het jaar waarin ze in de rechtbank de moordenaar van haar dochter zag en het jaar waarin het lichaam van Sumanta na vier jaar eindelijk werd teruggevonden. "Maar m'n leven is verwoest. Ik heb nog nergens zin in", vertelt ze in een emotioneel en open gesprek aan NH Nieuws.

Aan de hand van opmerkelijke verhalen blikken we met de West-Friese redactie terug op het jaar 2022. Wat viel er op en hoe is het nu met de hoofdrolspelers? Vandaag blikken we terug met de moeder van Sumanta Bansi.

Geëmotioneerd stuurt Sharmila een foto. "Dit was op vliegveld Zanderij in Suriname. 3 september 2016, de dag waarop ze naar Nederland vertrok. Kijk eens hoe trots ze kijkt." Het zou de laatste keer zijn dat ze haar dochter in levende lijve zou zien.

Kerst, oud en nieuw: normaal feestdagen voor Sharmila en haar familie. Maar ze heeft er geen behoefte aan. "Voor mij zijn het normale dagen die voorbij moeten gaan. Ik wil m'n huis niet versieren, geen kerstboom. Ik ben niet meer de Sharmila van vijf jaar geleden en loop ook bij de psychiater. Werken gaat nog niet."

Ze weet nog hoe Sumanta in 2016 naar Nederland vertrok om daar te studeren. Sharmila was trots. "Ik keek uit naar het moment dat ze zou afstuderen en dat ik daar dan bij zou zijn. Maar nu moest ik naar Nederland komen om haar botten op te halen."

Jarenlang gelogen over lot van Sumanta

Terug naar februari 2018. Sumanta, 23 jaar oud, lijkt ineens van de aardbodem verdwenen. Vanuit Suriname heeft Sharmila contact met Manodj B.. Sumanta woont in bij hem en zijn gezin in Hoorn. "Ze hebben me al die jaren voorgelogen. Iedere keer als ik belde was er weer wat anders. Eerst was ze in Dubai, toen in België en daarna in Den Haag. Ze zeiden: 'maak je niet druk.' Maar ik ben blijven zoeken, want normaal belde ze me heel vaak", vertelt Sharmila.

Na ruim twee jaar komen Manodj B. en zijn vader Dwarka B. aangehouden als verdachten. In door de politie afgeluisterde gesprekken vertelt Manodj Sumanta te hebben doodgestoken. 'Ik ging met dat ding door haar hart. Dood, klaar', vertelde hij daarover aan zijn broer.

Ondanks vele zoektochten, onder meer bij de Afsluitdijk, in het Robbenoordbos in Wieringerwerf en later ook in recreatiegebied de Hulk in Berkhout, wordt Sumanta niet gevonden.

Op het moment van de verdwijning is Sumanta zwanger van Manodj B., met wie ze een geheime relatie had. Onder druk had ze eerder al eens abortus laten plegen, maar dit keer wil ze het kind houden.

In juni van dit jaar zit Sharmila, samen met de vader van Sumanta in de rechtszaal. Op een paar meter afstand van Manodj en Dwarka B. "Je moet je gedragen in de rechtszaal, maar ik was mezelf kwijt. Ik heb gegild en wilde met dingen gooien. Maar ik heb me ingehouden." Uiteindelijk lukt het haar om een emotionele slachtofferverklaring voor te lezen.

Bekijk hier een deel van de slachtofferverklaring. Tekst gaat eronder verder: