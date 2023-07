Dode man (44) in park Alkmaar verdronk eerder die dag bijna in de singel: "Het is bizar"

De overledene die gisteren in het park in Alkmaar werd gevonden is een 44-jarige man uit Heerhugowaard, een bewoner van zorginstelling Esdégé-Reigersdaal. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Omstanders vertellen NH dat het slachtoffer eerder die middag bijna verdronk in de Geestersingel. "Het is bizar, hij was helemaal van de wereld."

"Hij zat op zijn knieën en ging over zijn nek." Na een minuut of tien, schat Manuel in, komen er geen agenten, maar wel een ziekenauto.

Manuel belt 112 en zegt: 'er moet politie en een ambulance komen, in het Bolwerk achter de Vest verzuipt iemand'. Ondertussen hangt de man half over de kant en uiteindelijk wordt hij op het gras getrokken.

"In het water denk ik een hond te zien, maar ineens duikt de vrouw het water in", vertelt de Alkmaarder aan NH. Ook de man springt van de kant de singel in en beiden lijken ze onder water naar iets te zoeken. Ineens komen ze met iets naar boven. "Ik denk: hé, dat is een kerel. Hij was echt wel 30 seconden onder water."

Rond 17.10 uur, drie nu nadat de man dus bijna verdrinkt, wordt de politie opnieuw gealarmeerd. Manuel: "Ik was even mijn kind ophalen en toen ik terug was stond die tent er." Daar achter ligt het levenloze lichaam van de 44-jarige Heerhugowaarder.

Dat is wanneer Ap hem aantreft, vertelt hij vandaag op de plek waar het allemaal misging. Met zijn petje op leest hij het nieuwsbericht over de dood van de man. "Ik zie hem nog nat tegen een boom staan, ogen dicht en ik hoorde dat hij iets had gerookt."

Bizar, vindt Manuel. "Hij was helemaal van de wereld, helemaal in de war en kon bijna niet rechtop blijven zitten." Hij ziet uit zijn raam hoe de man vervolgens weer bijna te water strompelt en dat dezelfde mensen hem op tijd vastpakken.

Een woordvoerder van de politie meldt aan NH dat er 'geen sprake is van een misdrijf', maar wel van een 'niet natuurlijk overlijden'. Wat ze daarmee bedoelen willen ze verder niet zeggen. De zorginstelling bevestigt het overlijden van hun cliënt, maar wil verder ook niet meer vertellen.

Er klinkt een zucht van Manuel. Volgens hem had de ambulance de man mee moeten nemen. "Een buur van me zei dat er paniek was bij de mensen in het park. Waarschijnlijk heeft de man iets in zijn longen gekregen en is 'ie gewoon in elkaar gezakt."

Het Munnikenbolwerk staat in Alkmaar bekend als een hangplek voor thuislozen of mensen met verslavingsproblematiek.

Ap zegt dat de man uit Heerhugowaard vroeger vaak in het park te vinden was, maar de laatste tijd niet meer. "Volgens mij ging het goed met hem, twee weken geleden in ieder geval nog wel."