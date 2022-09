Alkmaars parkbankje vol bloemen, briefjes en lichtjes voor overleden 'miracle worker' Roy (55)

In het Alkmaarse stadspark is een bankje ingericht voor een overleden inwoner. Het gaat om de 55-jarige Roy, die uren doorbracht op deze plek. "Bless you, miracle worker", is op een spandoek te lezen. Naar zijn dood loopt een onderzoek.

Maaike Polder / NH Nieuws

Het giet. Over het bankje bij het Munnikenbolwerk aan het randje van het Alkmaarse centrum is een wit doek gedrapeerd. Er liggen bloemen op, en er staat een lampje en een potje bij. "Ik heb er een briefje met een boodschap in gedaan", vertelt Do, die vlakbij het park woont en met haar hondje loopt. Het is een boodschap voor Roy - de roepnaam die hij had op straat. Volgens met stift geschreven zinnen op het doek een goede man, die heel erg wordt gemist. We weten iets meer van Roy door een interview dat Rob Bakker van het Noordhollands Dagblad amper een maand geleden had met de geboren Braziliaan. Notabene op datzelfde bankje. "Gezellig was het wel in mijn jeugd. Carnaval, het strand, surfen, oud- en nieuw vieren in de branding: we deden het allemaal", vertelde hij over zijn jeugd in Rio de Janeiro. Op zijn vijftiende vertrok zijn gezin naar Nederland, blijkt uit het interview. Hier werd hij uiteindelijk een tijdje autospuiter, maar besloot zich daarna om te scholen tot jongerenwerker.

NHD

"Het was een schitterende tijd. Mijn taak was jongeren een duwtje in de goede richting te geven. Gezelligheid bieden was belangrijk, maar het werkte het beste als ze het zelf gingen organiseren", zei hij eind augustus tegen de krant. Door een reorganisatie moest hij eruit. In Alkmaar hoopt hij met jeugddaklozen te gaan werken, bekent hij dan tegen Bakker. Hij had al geïnformeerd bij de lokale instanties. Maar ondertussen bracht hij dus uren door op het bankje in het stadspark. Het specifieke stukje van het bolwerk staat erom bekend dat tientallen mensen zich er elke (droge) dag verzamelen om te hangen, te drinken of drugs te gebruiken. In andere delen van het park worden ze weggestuurd, hier wordt het min of meer gedoogd. De meesten van hen zijn kwetsbaar, dealen met een verslaving of zijn dakloos. Ook is er weleens overlast op deze plek. Deze maand moest de politie minstens twee keer optreden, voor een man met een bijl en een steekpartij. "Maar Roy belde juist de politie als mensen lastig waren", zegt een man op een fiets, de regen getrotseerd. Ook hij maakt weleens deel uit van de hanggroep. "En hij had wel een woning hoor. Een flatje in Hoefplan, daar bij het spoor volgens mij. En daar is hij ook gevonden. Dat hoorde ik."

Maaike Polder / NH Nieuws

De Alkmaarse Do kijkt nog eens naar de foto van Roy - vader van vier volgens het NHD - in een Braziliaans voetbalshirt. "Roy was niet lastig. Hij was heel erg aardig en zat hier altijd met een vrouw in een scootmobiel, te roken en te drinken. Dan zei hij heel vriendelijk gedag." Vlak voordat de man op de fiets wegrijdt, vertelt hij nog een anekdote. "Hij zei weleens tegen een andere, oudere vrouw hier: doe voorzichtig, anders ga je. Nu is hij zelf nog eerder gegaan." De condoleance van Roy is woensdagavond. Details vind je op het doek dat over het bankje hangt. Gedenksteen voor Pikoe In 2016 overleed Alkmaars straaticoon Pikoe - een man met een verslaving, die veel hing op straat. Hij bietste altijd om 'een eurootje'. Voor hem werd uiteindelijk in 2018 een tegel onthuld. "We willen dat zijn toegankelijkheid als dakloze symbool staat voor die hele groep."

Lees ook Play Noord-Holland Play Alkmaars straaticoon Pikoe overleden