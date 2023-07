Bij dakpannenhandelaar Arjan loopt het storm: "Fijn dat je mensen kunt helpen"

Bij dakpannenhandelaar Arjan Oud in Zuidschermer is het topdrukte. Door storm Poly zijn heel wat pannen van de daken gewaaid en dat is te merken bij zijn bedrijf. Uit heel Nederland komen klanten naar hem toe om de juiste pannen te vinden voor hun beschadigde dak. NH ging langs bij de goedlachse handelaar in gebruikte dakpannen en hulpstukken. Bekijk hieronder de video.