Wie redt de reddingsbrigade na windschade? De redders zelf, maar jij kunt helpen

De reddingsbrigadepost van Wijk aan Zee was er na storm Poly gisteren slecht aan toe, maar tijd om bij te komen is er eigenlijk niet voor redders: dit weekend wordt het tropisch warm en moet de strandwacht weer paraat staan. En dus waren jonge en oude leden van de brigade vanochtend al vroeg in de weer om de post weer helemaal gebruiksklaar te maken. Niet makkelijk, want van het dak en de uitkijkpost was weinig over.