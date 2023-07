Nieuw provinciebestuur onthult akkoord, maar niet iedereen staat te juichen

Wil je weten welke concrete punten op belangrijke onderwerpen terug te vinden zijn in het coalitieakkoord? Die hebben we voor je op een rijtje gezet en kan je hier teruglezen .

Bij de presentatie zijn ook Statenleden van oppositiepartijen JA21 en Partij voor de Dieren aanwezig. En ook al hebben ze het akkoord alleen nog maar snel kunnen doorbladeren, het enthousiasme is niet heel groot.

"Ik geef het een 4", zegt Ines Kostić van de Partij voor de Dieren. "Het is een gemiste kans. Mensen willen dat er wordt geïnvesteerd in een betere natuur en een meer gezonde leefomgeving. Maar het akkoord gaat alle kanten op. Er kan in allerlei geitenpaadjes worden geïnvesteerd." Bijvoorbeeld als het gaat om het terugdringen van stikstofuitstoot, het veranderen van landbouw en het vergroenen van staalbedrijf Tata Steel.

'Dwang, drang en gebrek aan keuzes'

Ook bij JA21 gaan de handen niet op elkaar na een eerste analyse. "Er zit heel veel dwang en drang in. Bijvoorbeeld hoe woningen gebouwd moeten worden. En daarnaast ook het gebrek aan keuzes. Bijvoorbeeld over wat er met de verbinding A8-A9 moet gebeuren of over het onteigenen van boeren", aldus Daniël van den Berg van JA21.

"We zien ook dat er wordt doorgegaan met windmolens op land. Positief is wel dat ze onderzoek gaan doen naar kernenergie. Maar daar willen ze dan weer geen beslissing over nemen deze periode. En dan is er nog de lastenverzwaring door het verhogen van de opcenten voor de wegenbelastingen. En dat terwijl alles al duurder is geworden."

Op 17 juli worden de kandidaat-gedeputeerden geïnstalleerd.

