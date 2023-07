Gemeente dreigt met dwangsom rondvaartboten: 'Worden aan hoogste boom opgehangen'

Boos zijn ze. De rondvaartondernemers in de haven van Oudeschild. Ze kregen van de gemeente te horen dat ze alle vlaggen van de kiosken moeten afhalen. En ook de afmetingen van de verkoophokjes kloppen niet. Als ze dat niet aanpassen, volgt er een dwangsom. "Onbegrijpelijk", zegt Robert Frido Boom. "De communicatie van de gemeente is stuitend", zegt Immetje Duin.

Daarin staat dat de reclame uitingen niet voldoen aan de regels. Het draait om de havenverordening, daarin staan regels voor het plaatsen van kiosken, reclame-uitingen en andere zaken als banners en vlaggen. Het doel van die regels is om 'de beeldkwaliteit te beschermen'. Bij een controle van de gemeente in april zijn overtredingen geconstateerd en hebben de ondernemers een aanschrijving gehad.

Echte vissers zijn er bijna niet meer over in de Texelse haven Oudeschild, maar toeristen kunnen wel een dagje mee vissen met een boot zoals die van Robert Frido Boom. In totaal varen er negen van dit soort rondvaartboten. Vorige week nog beschuldigde Boom en zijn collega de organisatie van Sail van valse concurrentie . Nu is dit evenement achter de rug, maar zitten de ondernemers met een ander probleem: een pittige brief van de gemeente.

De ondernemer, die zelf drie rondvaartboten heeft, zit in een werkgroep voor de toekomst van de haven van Oudeschild. Door het wegvallen van de visserij wordt gekeken naar alternatieven voor een rendabele haven. En het moet ook weer levendig worden. "We zijn al vanaf 2008 aan het kijken om de haven weer financieel gezond te krijgen. Alleen door dit soort acties zou je de stekker eruit trekken. Je wordt hierdoor gedemotiveerd. De paar ondernemers die er nu nog zijn, worden aan de hoogste boom opgehangen."

Schipper Boom is niet te spreken over de handhavingsactie. "We moeten alles weghalen: van folderbakjes tot vlaggen. Zelfs een aanplakbiljet achter de ramen mag niet meer."

"Ik snap dat er een havenverordening is, maar het gebrek aan communicatie is stuitend"

En nu na drie jaar wordt de onderneemster gesommeerd om het geheel opnieuw aan te passen. "Ik ga uit van een betrouwbare overheid. Alles hoeft toch niet op schrift met een handtekening, toch? Ik snap dat er een havenverordening is met regels. Maar het gebrek aan communicatie is stuitend. Aan alle toezeggingen die zijn gedaan, ook van de projectleider havenontwikkeling, wordt nu voorbijgegaan."

Immetje Duin van Bruuzer Marin Service geeft aan dat ze drie jaar geleden duidelijke afspraken heeft gemaakt met de gemeente voor waar ze nu is aangeschreven. "Er wordt nu compleet voorbij gegaan aan wat we toen hebben afgesproken. Ik heb toen mijn loket aangepast, omdat er een boot op was afgebeeld. Dat was ook een reclame uiting. En die aanpassingen heb ik gedaan in overeenstemming met de gemeente. Zij hebben dat nog gecontroleerd."

Ook het tijdstip van de aanschrijving, net voor het hoogseizoen, vindt Duin hoogst ongelukkig. De ondernemers moeten binnen twee weken alles in orde maken. "Moeten we allemaal terug naar houtgetimmerde hokjes met een klein bordje? Aan de vlaggen kan men zien of de kiosk open is of niet. We willen graag op een constructieve manier met de gemeente in gesprek. Want het voortbestaan van de haven gaat ons allemaal aan het hart."

De ondernemers proberen volgens haar het beste er van te maken. "We verwijzen ook mensen door die bijvoorbeeld op zoek zijn naar een speeltuin. Ook passanten met een fietskaart leggen we uit wat voor leuke tocht ze kunnen fietsen. Ik denk dat we bijna allemaal mini-vvv'tjes zijn. De ondernemers willen weer een levendige haven waar iedereen naar verlangt."