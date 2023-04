Texelaars willen herstel van historische coupure in haven van Oudeschild

"Het zou toch prachtig zijn als de coupure in Oudeschild weer in ere hersteld zou kunnen worden?" Dirk Schagen en Kees Jongedijk zijn zeer enthousiast om kansen te onderzoeken voor een doorbraak in de dijk bij de haven. De Oudeschilders komen nog uit de tijd dat de coupure de verbinding was tussen het dorp en de haven. "Maar de haven is door de trap nu moeilijk bereikbaar", zegt Schagen. De oude doorgang is in 1980 vanwege de veiligheid opgeheven.

De huidige haven van Oudeschild met in het midden de trap en op de achtergrond het dorp. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Een coupure is een doorgang door een dijk. Schagen en Jongedijk lopen bijna iedere dag met de hond achter de dijk van Oudeschild. "Bij de dijkverzwaring is er een aantal jaren geleden naar onze mening een afschuwelijke trap aangelegd", zegt Schagen. "Die trap is heel breed met alleen een leuning aan de linker- en rechterzijde. Daar zou in het midden eigenlijk ook een leuning moeten komen." De Oudeschilders zien veel mensen met moeite de trap overgaan. "Dat zou in onze ogen toch echt anders moeten." De gedachten dwaalden al snel af naar de realisatie van een nieuwe coupure. Deze zou op de plek moeten komen waar nu de trap ligt aan het eind van de Heemskerckstraat. "We hebben een coupure in Den Oever en Harlingen. Deze zijn recent aangelegd. Waarom kon dat hier niet toen ze met de dijk bezig waren?", zo vraagt Schagen zich af.

Een historische foto van de haven van Oudeschild die nog vol lag met kotters. Rechtsonder de oude coupure. - NH Nieuws/collectie Dennis Vonk

De coupure werd tijdens de dijkverzwaring enkele jaren geleden uit de bouwplannen gehaald, omdat de veiligheidseisen voorschrijven dat een coupure minimaal 5,10 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP) moet liggen. De huidige kruin van de dijk ligt krap 6 meter boven NAP. Er zou dus maar 0,9 meter van de dijk afgaan. De Oudeschilders leggen zich daar niet bij neer. Bezoekers van de haven die niet over de trap kunnen, moeten over een smal voetpad. "Je kunt elkaar niet fatsoenlijk passeren", zegt Schagen. "Dus mensen met een rollator gaan over de rijbaan lopen. Dat levert gevaarlijke situaties op."

De trap aan de kant van de Heemskerckstraat. - NH Nieuws/Edo Kooiman

De twee Oudeschilders hebben daardoor het oude plan weer uit de kast getrokken. "Sommigen zullen ons voor 'gek' verklaren." Maar ze laten zich niet zomaar uit het veld slaan. Beiden zijn naar Den Oever geweest en hebben daar de coupure opgemeten. "Deze is vier meter breed met dubbele deuren. En vanwege de veiligheid zijn er ook nog twee extra schotten aan de kant van het dorp. We kregen daar nog een tip. In Engeland zijn ook coupures. Deze worden in het stormseizoen van 1 november tot 1 maart gesloten. Dat zou ook een oplossing voor Texel kunnen zijn. Dan heb je wel een trap nodig. Die hoeft natuurlijk niet zo breed te zijn zoals die nu is."

"De miljoenen vliegen in de regio alle kanten op. Wellicht kunnen we daar een beroep op doen" Oudeschilder Dirk Schagen

De trap richting de haven van Oudeschild - NH Nieuws/Edo Kooiman