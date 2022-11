Net echt: dijktrap van Oudeschild bekleed met een foto van een coupure

Als je er recht voor staat, lijkt het net alsof op de plek van een dijktrap in Oudeschild een coupure zit. Oftewel: een deur in de dijk. Maar niets is minder waar. Trede voor trede zijn er foto's van een coupure aangebracht, waarbij het van een afstandje een geheel vormt.

De foto's werden afgelopen vrijdag aangebracht op de dijktrap, aldus mediapartner Texelse Courant.

Oudeschilder en fotograaf Richard Heerschap was gevraagd om de dijktrap op deze manier aan te kleden. Het herstellen van de coupure was jarenlang een wens van de dorpelingen. In 1980 was hij weggehaald. Tien jaar geleden was een grote meerderheid van de raad nog voor het opnieuw aanleggen van de coupure, maar in 2016 bleek dat het er toch niet in zat.

Reden waarom de Oudeschilders zo graag een coupure wilden, gelijk aan die in Den Oever, was om het toerisme meer aan te trekken. "Veel mensen weten niet dat achter de trap de haven is, waar veel te beleven is, zoals robbentochten", vertelde Heerschap aan NH Nieuws.

Lammetjes

Het bekleden van de trap was nog niet zo simpel. Van de coupure in Tiel maakte Heerschap een foto en die heeft hij stukje voor stukje opnieuw opgebouwd zodat hij op deze plek paste.

Mogelijk komt er straks nog een vervolg, zei Heerschap vorige maand. "Als het bevalt, willen we de andere kant van de trap doen." De fotograaf heeft vier verschillende suggesties gedaan voor de fotobekleding van de trap, en Oudeschilders kozen daarbij voor de coupure. "Maar er was ook veel vraag naar de lammetjes, dus wie weet."