Bijzonder doorkijkje: Texelaar bekleedt dijktrap Oudeschild met foto van coupure

Je moet even goed kijken voor je doorhebt dat dit niet een echte coupure - deur in de dijk - is, maar slechts een foto. Fotograaf Richard Heerschap (49) uit Oosterend was gevraagd om de dijktrap in Oudeschild te bekleden met een foto en dit is het resultaat. "De bedoeling is dat dit mensen uitnodigt om over de dijk naar de haven te lopen."

Het is jarenlang een heikel punt geweest: het herstellen van de coupure in Oudeschild. Tot 1980 was er een coupure ter hoogte van de Heemskerckstraat, de plek waar nu deze foto komt. Tien jaar geleden was er nog een grote meerderheid van de Texelse raad voor het opnieuw aanleggen van de coupure, maar in 2016 bleek dat het er toch niet in zat.

Veel te beleven

"Het was te duur", weet fotograaf Richard Heerschap, "en er zat een damwand in de dijk. Die kon niet worden weggehaald." Reden waarom de Oudeschilders zo graag een coupure wilden, gelijk aan die in Den Oever, was om het toerisme meer aan te trekken. "Veel mensen weten niet dat achter de trap de haven is waar veel te beleven is, zoals robbentochten."

Daarom was Heerschap benaderd door de dorpscommissie in Oudeschild met de vraag of hij er niet iets mee kon doen. Ze wisten dat hij niet alleen fotograaf was, maar ook trapbekleder, en hadden gezien dat hij een trap in een hotel in De Koog met een foto had bekleed.

Tekst gaat verder onder de foto.