Spelers verrast door trainerswissel FC Volendam: "Ik had deze niet zien aankomen"

Onder leiding van Matthias Kohler is FC Volendam begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. De 32-jarige Duitser is de opvolger van Wim Jonk, zo maakte de eredivisionist middenin de vakantie van de voetballers bekend. Damon Mirani vertelde vanmiddag na afloop van de eerste training dat hij even vreemd opkeek toen hij hoorde dat de assistent-trainer het roer overneemt.

"Heel eerlijk? Ik had 'm niet zien aankomen", zegt Mirani die het nieuws op de bewuste vrijdagavond 16 juni van keeper Barry Lauwers vernam. Jonk gaat niet weg, maar wordt manager betaald voetbalzaken. Door meer afstand te nemen van het eerste elftal krijgt Jonk meer tijd en ruimte om zich met de ontwikkeling van de club op de langere termijn te bemoeien. Voor Kohler was de gewijzigde rolverdeling minder verrassend.

Op het veld ontbrak aanvoerder Carel Eiting die vanaf morgen aansluit, nadat hij voor SOS Kinderdorpen in Botswana en Zuid-Afrika is geweest. De huurlingen Franco Antonucci, Gaetano Oristanio en Filip Stankovic zijn terug naar hun eigen club. FC Volendam verwacht op zeer korte termijn nog een keeper aan het duo Barry Lauwers en Kayne van Oevelen toe te voegen.

Tijdens wedstrijden neemt Jonk plaats op de tribune en dus niet in de dug-out. Om de technische staf te completeren is Volendam nog op zoek naar een assistent-trainer.

"Dat mensen het spannend vinden of twijfels hebben, is normaal. Dat mag ook", aldus Kohler . Hij leidde de training, terwijl Jonk ook op het trainingsveld stond. De oud-international zal dat met enige regelmaat blijven doen om spelers individueel te begeleiden.

FC Volendam speelt komende zaterdag de eerste oefenwedstrijd. Tegenstander in het Overijsselse Wierden is dan de jubilerende amateurclub SVZW. De aftrap op sportpark Het Lageveld is om 14.30 uur. Na het weekend gaat de eredivisionist op trainingskamp in Zeeland.