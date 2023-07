Leegloop bij Groen Geel houdt aan; ook Hoekstra vertrekt

Stijn Hoekstra is de volgende speler die vertrekt bij Groen Geel. Hij is de nieuwste naam in een lange lijst van spelers en speelsters die volgend jaar ergens anders korfballen dan in Wormer. Hoekstra keert terug bij AW.DTV uit Amsterdam.

De 31-jarige Hoekstra speelde de afgelopen vier seizoenen voor Groen Geel en had de afgelopen twee jaar een belangrijke rol in de handhaving van de club in de Korfbal League. Van 2015 tot 2017 speelde Hoekstra al voor AW.DTV. Hoekstra zal niet helemaal de deur achter zich dicht gooien in Wormer. Hij zal aankomend seizoen onderdeel gaan uitmaken van de trainersstaf van de B1 van Groen Geel.

Leegloop

Het vertrekt van Hoekstra is voor Groen Geel een hard gelag. Hoekstra is na Kevin Dik, Carlo de Vries, Terrenc Griemink, Lisanne de Bruin, Fenna Jagtman, Scott De Decker en Lindsy Krop alweer de achtste speler die zijn heil ergens anders gaat zoeken. Daar tegenover staat wel de komst van Pjotr Kim van ZKV en Kiko Weenink van KZ.

Groen Geel bleef afgelopen seizoen ternauwernood in de Korfbal League. De ploeg overleefde de play-downwedstrijden met Dalto en is komend seizoen dus weer actief op het hoogste niveau. In het nieuwe jaargang zal Groen Geel onder leiding staan van het nieuwe trainersduo Mady Tims en Chris Beuk.