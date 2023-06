Liefdeskoppel maakt stap van Groen Geel naar Blauw Wit

Korfbalclub AKC Blauw-Wit heeft zich versterkt met Lindsy Krop en Scott De Decker. De twee aanwinsten wonen sinds kort samen in Zaandam en speelden de afgelopen seizoenen bij Groen Geel.

"De rol om de kar te moeten trekken bij Groen Geel is op dit moment niet voor mij weggelegd", laat Lindsy Krop weten op de site van Blauw-Wit. De 25-jarige speelster kwam in het verleden ook al uit voor de Amsterdamse korfbalclub. "Bij Blauw-Wit is er meer onderlinge concurrentie en staat een mooi toekomstplan, waarvan ik denk dat het beter aansluit op mijn ambities en ontwikkeling."

Scott De Decker miste afgelopen seizoen een gedeelte van de competitie door een blessure. Inmiddels is de 23-jarige korfballer weer fit. De Decker speelde in totaal twee seizoen voor Groen Geel.

Vorig seizoen eindigde Blauw-Wit als achtste in de Korfbal League. Een plek lager op de ranglijst stond Groen Geel. De korfbalclub uit Wormer handhaafde zich plas na winst in de play-downs.