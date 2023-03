REPORTAGE: Blauw-Wit verliest, maar lijkt veilig en Groen Geel hoopt op wonder

De degradatiekraker Blauw-Wit tegen Groen Geel is in het voordeel beslecht van de korfbalclub uit de Wormer (19-21). Het betekende de eerst overwinning voor Groen Geel op Amsterdamse bodem, alleen levert de minimale winst weinig op in de strijd voor handhaving. "Dit is wel een teleurstelling, wanneer je zo dichtbij bent."

Met de steun van een grote supportersschare begon Groen Geel prima aan de wedstrijd in Amsterdam-West. Constant was er de voorsprong voor de ploeg van coach Christiaan Germans. Beide ploegen zochten halverwege de kleedkamers op met een 7-11 ruststand.

In de tweede helft was het verschil regelmatig vier of vijf punten in het voordeel van Groen Geel. Toch verkleinde Blauw-Wit in de slotfase de achterstand en stond er aan het einde van de wedstrijd een 19-21 op het scorebord. Dat leverde 'mixed-feelings' op bij beide teams. "Enerzijds opgelucht, maar we zijn er nog niet."

Tekst loopt door onder de video.