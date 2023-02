Daniel Harmzen en Groen Geel vlak voor cruciale fase uit elkaar: "Motivatie en energie ontbreekt"

Daniel Harmzen vertrekt per direct bij de korfballers van Groen Geel. De trainer, die al had aangegeven na dit seizoen te vertrekken, kon de energie en motivatie niet meer opbrengen voor de laatste fase van het seizoen. "Ik vind het belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan."

"Soms is het beter om een andere vorm te kiezen dat voor beide partijen beter is", zegt Harmzen tegen NH Sport. "We gaan een belangrijke fase in en ik vind dat daar een aantal extra stappen ingezet moeten worden om optimaal te kunnen presteren. Die motivatie en extra energie ontbreekt momenteel bij mij."

Tijd en energie

Het besluit om te stoppen speelde al langer door het hoofd van Harmzen, die onlangs een derde kindje heeft gekregen en daar ook veel tijd en aandacht aan besteedt. "Het speelt al wat langer door mijn hoofd. In eerste instantie is het dan aan het einde van het seizoen. In de weken die volgden verandert er in dat gevoel niet zoveel. Dat moet je rationeel zo'n beslissing kunnen nemen."

Twee weken geleden werd al bekend dat Harmzen aan het einde van het seizoen zou stoppen bij de korfballers uit Wormer. Hij verruilt de club voor TOP uit Sassenheim, waar hij zelf meerdere keren landskampioen mee is geworden. "Het was voor mezelf wel helder dat ik daar ooit wat zou gaan doen. Een aantal keren heb ik dat afgehouden en nu vond ik het een mooi moment. En daarnaast zag ik te weinig perspectief in Wormer."

De rest van de staf blijft vooralsnog wel zitten. Het is nog onduidelijk wie het seizoen als interim-trainer afmaakt bij Groen Geel, dat momenteel op de voorlaatste plaats in de Korfbal League staat.