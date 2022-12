Samenvatting: Bloedstollende Zaanse korfbalderby tussen KZ en Groen Geel eindigt onbeslist

KZ schoot enorm uit de startblokken en stond snel op 6-1 voor tegen Groen Geel. In die fase kwamen de bezoekers uit Wormer er geen moment aan te pas. Bij het korfbalteam uit Koog aan de Zaan was Esther Cordus uitblinker met vijf punten voor de rust. Gedurende de eerste helft kwam Groen Geel beter in de wedstrijd. De marge van vijf punten bleef lang gehandhaafd, totdat Thomas Schagen met een aantal rake treffers de spanning terugbracht. Daardoor was de ruststand was 17-15.

Wilskracht

In de tweede helft werd het een stuk meer gelijkopgaand. Groen Geel kwam zelfs langszij en nam brutaal de leiding: 22-23. De Kogers leken vervolgens echter uit te lopen, omdat ze een marge hadden van drie punten. Groen Geel gaf zich echter niet gewonnen en kwam op gelijke hoogte via Terrenc Griemink. Beide ploegen kregen nog een schotkans op de zege, maar het bleef bij 27-27.

Overige uitslagen speelronde 4 Korfbal League:

Blauw-Wit - Unitas 30-14

Fortuna - DOS'46 27-27

DVO - PKC 20-21

LDODK - KCC 24-18